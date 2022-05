Accord à gauche : "Ça signe la mort clinique du Parti socialiste", estime Jean-François Lovisolo

L'ancien patron des socialistes en Vaucluse, le maire de la Tour-d'Aigues Jean-François Lovisolo, estime que cet accord "manque de cohérence" et que son parti "se saborde". Il n'exclut pas de rejoindre La République en Marche.

Alors qu'un accord est en train de se conclure entre la France insoumise et le Parti socialiste en vue des élections législatives, l'ancien patron des socialistes en Vaucluse, Jean-François Lovisolo, a des mots très durs pour son propre parti. "Je ne m'y reconnais plus. Et aujourd'hui, je pense que cet accord signe l'arrêt de mort clinique du Parti socialiste", juge le maire de la Tour-d'Aigues et co-président de l'association des maires de Vaucluse.

"Je pense qu'en politique, il faut de la cohérence et je crois qu'aujourd'hui cet accord politique placé sous le label de La France insoumise manque de cohérence pour une gauche qui se revendique sociale-démocrate et de gouvernement, détaille Jean-François Lovisolo ce mercredi matin sur France Bleu Vaucluse. C'est la fin du Parti socialiste, alors c'était peut-être programmé depuis six ans. On a été absents et transparents pendant les six années du mandat d'Emmanuel Macron et on en paie politiquement les conséquences après. Il faut saluer aussi l'excellente campagne de Jean-Luc Mélenchon, qui a réussi à cannibaliser toute la gauche."

Jean-François Lovisolo "ne s'interdit pas" de rejoindre La République en Marche

Jean-François Lovisolo refuse de participer à "une gauche de rupture". "Je me sens toujours socialiste mais je me sens proche de La République en Marche", précise-t-il. Quant à l'éventualité de rejoindre le parti d'Emmanuel Macron pour les élections législatives : "Je ne m'interdis rien, je suis libre", répond-il.