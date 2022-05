Accord entre le PS et LFI : "Le Parti socialiste ne survivra pas", selon le maire de Libourne

Un accord total a été signé entre La France insoumise et le Parti socialiste en vue des élections législatives. Il doit encore être validé en interne au PS, mais le maire de Libourne, qui s'était déjà éloigné du Parti socialiste depuis un an, ne cache pas sa colère.

Alors que le conseil national du Parti socialiste doit encore entériner officiellement l'accord avec La France insoumise ce jeudi, le rapprochement des deux mouvements en vue des élections législatives crée de forts remous au sein de la gauche. Plusieurs figures du PS claquent la porte, à l'image de l'ancien Premier ministre, Bernard Cazeneuve. Cela fait déjà un an que Philippe Buisson n'a pas renouvelé sa carte d'adhérent au PS. Le maire de Libourne se considère toujours comme un élu socialiste mais qui a pris ses distances avec la direction nationale. Cet accord le conforte dans son choix de s'éloigner du Parti socialiste, qui doit être . Il s'en explique.

France Bleu Gironde : Quel est votre avis sur cet accord ?

Philippe Buisson : Je regrette la vente à la découpe du Parti socialiste décidée par la direction actuelle et notamment Olivier Faure. Je ne soutiendrai pas l'accord signé avec La France insoumise, Europe Ecologie - Les Verts et le Parti communiste parce qu'il n'est pas fidèle à ma gauche. Ma gauche, elle est européenne. L'Europe est une ambition qui nous dépasse et pas une ambition de boutiquiers.

Quels sont vos autres points de désaccord ?

P.B. : En pleine crise ukrainienne, je n'ai pas du tout envie de sortir de l'OTAN comme Jean-Luc Mélenchon nous y invite. Il considérait comme absurde que la France envoie des armes à l'Ukraine. Je ne suis pas non plus d'accord sur sa vision des choses sur la crise sanitaire que nous venons de traverser. Il disait faire confiance au vaccin russe, il disait que les mesures prises par le gouvernement étaient liberticides.

Est-ce que vous rejoignez quand même La France insoumise sur certains points ?

P.B. : Je reste fidèle à ma gauche sociale-démocrate, une gauche qui gouverne avec des marqueurs sociaux et sociétaux forts. Sur le permis de louer par exemple, Libourne est la première ville à l'avoir mis en place en France. Il y a des choses sur lesquelles je me retrouve dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. Mais je ne défendrai pas cet accord parce qu'il est inepte. Il garantit simplement les intérêts de quelques-uns pour une circonscription.

Le Parti socialiste ne joue pas sa survie en signant cet accord ?

P.B. : Il n'aurait même pas survécu sans cet accord. Mais le Parti socialiste ne survivra pas non plus à cet accord. Le PS doit se régénérer de fond en comble en repartant d'une page blanche. Il faut une clarification de la ligne du parti comme l'ont fait les socialistes allemands. J'ai quitté le PS parce que j'étais en désaccord avec la gouvernance. Je l'ai quitté à bas bruit, humblement. Aujourd'hui, je le quitte une deuxième fois, je m'en éloigne encore plus à cause de cet accord inepte. Mais peut-être que cette crise est nécessaire pour purger de vieilles dissensions.

Quelle sera votre position pour les élections législatives des 12 et 19 juin ?

P.B. : Je verrai l'offre politique qui s'offrira à moi. Je n'imagine pas soutenir quelqu'un qui veut mettre en danger la participation de la France à l'Union européenne.

Les écologistes vont sans doute briguer la circonscription dans le Libournais. Vous ne voteriez pas écologiste ?

P.B. : Ce serait même un socialiste qui soutiendrait cet accord que je ne voterai pas pour lui. Vous avez raison de les appeler les écologistes parce que pour moi, ils ont perdu la partie Europe du nom de leur parti. Je ne soutiendrai pas un candidat qui prônerait la candidature de Jean-Luc Mélenchon en tant que Premier ministre. Ce n'est pas fidèle à ma gauche et à mes convictions. Ce sont des valeurs fondamentales et sur lesquelles on ne peut pas transiger.

Et en cas de second tour face à un candidat d'extrême-droite ?

P.B. : Je ferai toujours barrage au Rassemblement national et à l'extrême-droite. Mon bras ne tremblerait pas naturellement. En revanche, sur d'autres cas de figure, il n'y a pas d'évidence.

Est-ce que vous allez pousser pour qu'il y ait un candidat dissident ?

P.B. : J'aimerais qu'il y ait un candidat émanant de la gauche, et probablement du Parti socialiste, qui conteste cet accord.