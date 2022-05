Accord LFI/PCF : "J'ai bon espoir que l'accord se fasse aujourd'hui" dit le maire de Contes Francis Tujague

Le communiste, maire de Contes, Francis Tujague était l'invité de France Bleu Azur ce lundi à 7h45. Et il espère un accord entre LFI et son parti dans la journée de lundi.

Le communiste Francis Tujague a soutenu largement Fabien Roussel lors de l'élection présidentielle. Mais l'élu avait parrainé Jean-Luc Mélenchon. Et il le dit il espère une large union de la gauche pour remporter les législatives au mois de juin prochain. Francis Tujague est dans l'attente des consignes parisiennes.

Est-ce un compromis ou une tentative d'empêcher la désunion ?

Ni le compromis, ni l'abandon de nos idées. Vous savez, on a l'habitude à gauche de se réunir et les communistes sont un exemple. Ça nous est arrivé 1000 fois. Quand il y a nécessité de réunir la gauche, au delà de nos différences qui existent, il ne s'agit pas de passer sous la table. Nous avons suffisamment de points communs pour travailler ensemble.

Vous allez participer à cette union

Ecoutez, on y participera. Dans la mesure où l'accord se fait au niveau national, j'ai bon espoir qu'il se fasse aujourd'hui même. Moi, je crois que les choses avancent bien.

C'est sur vos épaules que pèse la victoire ou non de Jean-Luc Mélenchon?

La victoire de Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas ce qui est en question.

Lui, il réduit cela finalement à son poste de Premier ministre

Oui, mais c'est une façon intéressante de présenter les choses. Ça signifie qu'il faudrait que nous ayons la gauche dans son ensemble, dans sa diversité, le maximum d'élus à l'Assemblée nationale pour peser sur l'avenir du pays. Une majorité ou un nombre suffisant pour que le président de la République n'ait pas sa majorité et que l'on puisse effectivement jouer un rôle important.

Vous êtes pourtant éloignés de Jean-Luc Mélenchon. Lui, par exemple, est contre le nucléaire, factuellement. Et Fabien Roussel, que vous incarnez, expliquait qu'il fallait le nucléaire comme solution pour limiter la flambée des prix

Mélenchon n'était pas contre le nucléaire. Il l'avait dit d'ailleurs pendant cette campagne qu'il faudrait sans doute beaucoup plus de temps pour supprimer totalement le nucléaire en fonction précisément du fait que les énergies renouvelables, on ne pouvait pas les mettre en œuvre de façon continue. Pour notre part, nous pensions que le nucléaire devait rester pour une part, une solution permanente. C'est une différence évidente et nous continuerons les uns et les autres à défendre notre position. Mais ça ne va pas à l'encontre de la défense des intérêts des Français tel que les conçoivent les gens de gauche.

Est ce que Jean-Luc Mélenchon peut recueillir le même nombre d'électeurs qu'à la présidentielle? Est ce qu'il peut surtout y avoir un printemps marseillais au plan national avec un mode de scrutin majoritaire aux législatives?

Compte tenu du système électoral aux législatives, de l'obligation d'obtenir douze et demi pourcent des inscrits, c'est pas impossible. La droite extrême, va rassembler beaucoup de voix. LR est assez faible. Donc il y a, à mon avis, une possibilité qui peut exister. La majorité, je ne sais pas. Mais gagner des électeurs, gagner des députés de gauche, cette gauche unie. Je pense que c'est réellement réellement possible dans le contexte que nous avons aujourd'hui.

D'ailleurs, à propos, vous ne serez pas député?

Je reste maire, je suis maire et je compte conduire mon mandat jusqu'à la fin.

Vous ne serez pas candidat?

Non, je ne serai pas candidat parce que mon poste de maire, c'est celui auquel je suis le plus attaché, comme souvent les maires.