Accord LFI - PS : "Ce serait le sens de l'histoire"

Arnaud Guvenatam, porte-parole de la France insoumise en Côte-d'Or, réagit à la possible conclusion d'un accord avec le parti socialiste en vue des élections législatives du mois de juin.

France Bleu Bourgogne : Vous êtes optimiste sur la conclusion d'un accord avec les socialistes en ce dernier jour de négociations fixé par la France insoumise ?

C'est au niveau des négociateurs nationaux que ça se passe. Je vous avoue que je n'ai pas forcément les infos de la teneur des discussions qu'il peut y avoir au siège entre la France insoumise et le Parti socialiste. Mais moi, optimiste, je ne sais pas. En tout cas, ce serait, je pense, le sens de l'histoire, puisque l'élection présidentielle a quand même tranché entre, entre les différents candidats, les différents programmes. Et on voit bien que l'accord historique qui a été passé avec le Parti communiste et Europe Ecologie Les Verts montre qu'il y a une demande d'une gauche de rupture. Donc après, ça va être au Parti socialiste de voir s'il a envie d'acter cette rupture et de participer à éventuellement un gouvernement de large rassemblement de la gauche.

À votre place, Antoine Hoareau, le responsable du PS ici à Dijon, parlait de reniement de la part de la direction nationale du Parti socialiste, engagé dans ces négociations.

Il a l'air d'y avoir des spécificités géographiques entre les lignes nationales et les lignes locales. Moi je ne considère pas que la retraite à 60 ans, l'augmentation du smic à 1 400 € et la planification écologique, ce soient des reniements. Il me semble quand même que la gauche du Front populaire jusqu'à Lionel Jospin, ça a été des luttes pour les acquis sociaux, ça a été l'ouverture de droits nouveaux, la prise en compte de la question environnementale. J'avoue que je suis un peu dubitatif sur cette prise de position.

Mais justement, vous êtes prêt, vous Arnaud, à discuter en tant que porte-parole de La France insoumise ici à Dijon, à discuter avec des élus socialistes comme Antoine Hoareau, engagés derrière un maire, François Rebsamen assumé, qui assume désormais son soutien à Emmanuel Macron ?

Je crois que la clarification est dans leur camp. La division, elle est chez eux et pas chez nous. Si alliance il y a, elle sera sur un accord programmatique, une répartition des circonscriptions. C'est cet accord qui doit prévaloir sur le reste. Si la France insoumise se fait respecter sur le fait de considérer que l'accord programmatique est satisfaisant pour permettre de gouverner ensemble, moi je serai engagé à défendre un programme de gouvernement sur lequel on s'est entendus.

C'est le cœur de ces négociations aujourd'hui : La répartition des circonscriptions, vous le disiez, on a une idée de ce que ça pourra donner en Côte d'Or ? On sait que l'accord avec les Verts a donné une candidate, Catherine Hervieu, dans la deuxième circonscription.

Et aussi le Parti communiste sur la cinquième circonscription. Cela a été officialisé hier (mardi). Après, sur les accords de répartition sur le long terme avec le parti socialiste, je n'ai aucune information.

Vous-même, vous êtes partant pour les législatives au mois de juin ?

Je ne suis que chef de file sur la première circonscription de Côte d'Or. J'ai été le candidat en 2017, et puis candidat aux départementales sur le canton de Dijon 6 qui regroupe la première circonscription où on a fait des scores supérieurs aux départementales par rapport à ce qu'on avait fait aux législatives. On a des équipes de campagne qui sont prêtes, des camarades et moi-même qui sommes implantés localement. J'ai proposé ma candidature et on verra le 7 mai, au moment de l'officialisation des candidatures si la mienne est retenue.

Vous accepteriez qu'on vous dise non, il faut laisser la place à un candidat socialiste dans le cadre de cet accord éventuel ?

Si c'est un accord national entre différentes forces, oui, évidemment. Moi je respecterai tous les accords qui seront engagés par mon mouvement.

L'enjeu pour la gauche ici en Côte d'Or, il est fort puisque sur les cinq circonscriptions, quatre sont aujourd'hui à la République en marche, une aux Républicains.

Il y a un enjeu de conquête, de conquête de circonscriptions sur la Côte d'Or. Je crois que on a tendance à considérer que la Côte d'Or est un département de droite. Moi, je pense que dans une union large avec un programme clair, on peut montrer que ce n'est pas si évident que ça. Le véritable enjeu de cette élection législative, c'est la participation. On sait très bien que les élections avec des forts taux d'abstention ne sont jamais favorables à la gauche. Et donc ça va être tout le talent de nos candidats qui sont implantés sur le territoire, qui sont connus de nos concitoyens au plus près du terrain, d'amener une dynamique pour permettre la participation la plus large possible au niveau des circonscriptions.