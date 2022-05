Accord LFI - PS : les candidats aux législatives dans l'Indre seront des Insoumis, le blues du PS

L'union de la gauche est quasiment actée. Après les Verts et les Communistes, c'est avec le Parti Socialiste que la France Insoumise est en passe de se mettre d'accord. Le PS récupèrera 70 circonscriptions, mais aucune dans l'Indre. Ce sont des candidats Insoumis qui brigueront un mandat dans le département.

Pas de candidat PS dans l'Indre

"Je le regrette. Ne pas avoir de possibilités d'avoir de candidat, c'est décevant" soupire Delphine Chambonneau, première secrétaire fédérale du parti dans l'Indre, qui précise tout de même qu'une union de la gauche reste "le seul moyen de remporter les circonscriptions".

Si aucun candidat socialiste n'avait encore été désigné pour la deuxième circonscription du département, dans la première, Clément Sapin s'était déjà porté candidat. "Il s'était beaucoup investi, et avait beaucoup travaillé" regrette la socialiste. "Je le regrette doublement, parce que dans l'Indre, la première force en termes d'élus reste le PS."

"Nous avons besoin de candidats du terrain"

La socialiste craint que les enjeux liés au développement de l'Indre ne soient pas suffisamment pris en compte. "Sur ces circonscriptions rurales, nous avons besoin de candidats du terrain, qui connaissent le territoire et peuvent le défendre. Ce ne doit pas être des candidats qui représentent juste un parti ou une personne" pointe Delphine Chambonneau.

La France Insoumise a le sourire

Du côté de la France Insoumise, le sourire est franc au sujet de l'accord avec le PS. "On ne peut que saluer cette avancée majeure et historique pour notre pays" souligne Aymeric Compain, conseiller régional LFI et qui devrait être candidat dans la deuxième circonscription de l'Indre. "Localement, le jeu en vaut la chandelle. L'important, c'est de gouverner le pays. Et il faut pour ça que les uns et les autres mettent de l'eau dans leur vin. Il y a une attente de ce rassemblement dans le pays. Maintenant, il faut le faire."

Dans le Cher, Nicolas Sansu, le maire communiste de Vierzon, sera le candidat de la NUPES (Nouvelle Union Populaire, Ecologique et Sociale) dans la deuxième circonscription. Un candidat socialiste pourrait en revanche mener la gauche dans la première circonscription du Cher.