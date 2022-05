Législatives : que contient l'accord entre La France insoumise et le Parti socialiste ?

Après EELV et le Parti communiste, les négociateurs socialistes assurent à leur tour avoir trouvé un accord avec La France insoumise pour rejoindre la "Nouvelle Union populaire écologique et sociale" aux élections législatives de juin prochain. Il faut encore que le PS valide l'accord ce jeudi soir, pendant le conseil national du parti. Stratégie, programme et circonscriptions, les deux camps se sont mis d'accord sur plusieurs points.

Contrer Emmanuel Macron et revaloriser le SMIC

"Nous voulons faire élire des députés dans une majorité de circonscriptions, pour empêcher Emmanuel Macron de poursuivre sa politique injuste et brutale et battre l'extrême-droite", déclarent les deux formations dans un communiqué commun. Le texte d'accord de principe veut garantir le respect de la "pluralité" et "l'autonomie" de chacun des partis, avec notamment des groupes parlementaires distincts.

Le PS et LFI sont tombés d'accord sur plusieurs points assez facilement. Le texte valide la revalorisation du SMIC à 1.400 euros nets et le blocage des prix de première nécessité. Ils demandent aussi l'abrogation de la loi El-Khomri, ou loi travail, votée en 2016. Elle permet par exemple l'augmentation du temps de travail, et a changé les règles concernant les licenciements économiques. Les deux partis veulent supprimer cette réforme. Autre point d'accord, le départ à la retraite à 60 ans "pour tous", "avec une attention particulière pour les carrières longues, discontinues et les métiers pénibles" a fait ajouter le PS. Dans le texte figure également "la défense de la République laïque et universaliste", que les socialistes voulaient voir écrit noir sur blanc.

Un "objectif commun" malgré les désaccords sur l'Europe

Les deux formations l'assument, elles ont "des histoires différentes avec la construction européenne". Mais leur objectif est commun : "mettre fin au cours libéral et productiviste de l'Union européenne". LFI et le PS font un compromis sur les traités en appelant à "ne pas respecter certaines règles" qui empêcheraient l'application du programme. "Nous parlons de désobéir pour les uns, de déroger de manière transitoire pour les autres", précisent les deux partis. LFI ambitionne donc de désobéir à certains traités européens pour mener sa politique.

Crispations autour de 70 circonscriptions

C'est l'un des gros points de tension. Dans cet accord, les négociateurs socialistes ont obtenu 70 circonscriptions. Plusieurs élus du parti, certains pour l'accord, dénoncent ce chiffre trop faible à leur goût. Les 70 circonscriptions "ne reflètent pas la réalité du terrain et ne respectent pas nos sortants", dénonce par exemple Martine Fileul, sénatrice PS du nord, "très favorable" à un accord des formations de gauche, mais "très en colère" sur ce point.

Les discussions à ce sujet seront d'ailleurs surement accrochées jeudi, pendant le conseil national du Parti socialiste, qui doit valider - ou non - ce texte d'accord. La direction du PS se félicite elle que les "1,7% de la présidentielle se soient transformés en 70 circonscriptions, une prouesse".