Accueil des migrants : une réussite à Sainte-Pazanne

En attendant que le dossier des migrants revienne à l'Assemblée Nationale une fois le nouveau Parlement élu, nous nous sommes rendus à Sainte-Pazanne, commune du Pays de Retz de 5651 habitants pour voir comment l'accueil d'une famille afghane se déroule. C'est un succès.

Depuis septembre 2016, la petite commune de Sainte-Pazanne (près de Nantes) héberge une famille de huit réfugiés Afghans. Un couple et ses 6 enfants, logés dans une maison jusque là inoccupée mise à disposition par la mairie. Pour qu'ils ne manquent de rien, tout le monde a contribué, les habitants et le grand magasin de meubles de la commune.

Il y a eu un grand élan de solidarité. On a pu meubler la maison très facilement, avec toute la vaisselle et tout le linge - Didier Giraud, vice-président de l'association "Solidarité migrants en Retz"

Les enfants sont âgés de 5 à 15 ans. Ils vont en cours à l'école et au collège de Sainte-Pazanne. Le soir, les bénévoles se relaient à leur domicile pour les aider dans leurs devoirs. Ils font des progrès fulgurants. Pendant ce temps, la mère de famille apprend les bases du français, le tout sous le regard bienveillant des intervenants

Ça me plaisait de pouvoir aider dans un premier temps, puis après j'ai rencontré la famille, et une petite histoire d'amitié s'est créée - Karine, bénévole

Les bénévoles de l'association "Solidarité migrants en Retz" viennent aider les enfants à faire les devoirs et enseignent le français à la mère de famille. © Radio France - Pascale Boucherie

L'administratif est géré par l'association "Trajet" de Rezé, et l'accompagnement au quotidien est assuré par l'association "Solidarité migrants en Retz". Françoise fait de l'aide aux devoirs au domicile.

Je suis à l'affût de connaître d'autres gens et civilistaion, j'ai appris que cette famille arrivait donc j'ai eu envie de les rencontrer. Il ssont très symptahiques, donc on s'accroche, on s'attache - Françoise, bénévole

Première sortie à la mer

Les plus petits des enfants vont à l'école de Sainte-Pazanne., Les plus âgés au collège et ils multiplient les activités : foot en club et découverte des incontournables. Ils n'avaient jamais vu la mer :

On est allé voir l'Océan Atlantique et l'Eléphant à Nantes - l'aîné de la famille

En définitive l'intégration de la famille afghane à Sainte -Pazanne s'est fait le plus naturellement du monde. Claudie Perrodeau l'adjointe aux solidarités aimerait voir des exemples similaires partout en France :

Si toutes les communes se mobilisaient pour accueillir au moins une famille, je pense qu'on réussirait à résoudre pas mal de problèmes

A Sainte-Pazanne, sept bénévoles suffisent pour se relayer chaque semaine aux côtés de la famille afghane.