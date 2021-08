Accueil des réfugiés afghans : qu'en pensent les maires de Nantes, Saint-Nazaire et La Roche-sur-Yon

Depuis l'arrivée au pouvoir des talibans en Afghanistan, la France évacue des Afghans qui ont travaillé pour elle et qui sont en danger dans leur pays. Voilà ce qu'en pensent les maires de Nantes, Saint-Nazaire et La Roche-sur-Yon.

Depuis le début des évacuations, suite à l'arrivée au pouvoir des talibans en Afghanistan, les maires de plusieurs grandes villes comme Marseille, Lyon ou encore Strasbourg se sont dit prêts à accueillir des réfugiés, des Afghans qui ont travaillé pour la France et qui sont en danger. Et chez nous, en Loire-Atlantique et en Vendée, comment se positionnent les élus ? Nous avons interrogés ceux de Nantes, Saint-Nazaire et La Roche-sur-Yon.

à lire aussi Bordeaux : Pierre Hurmic s'engage à accueillir des familles de réfugiés afghans

Nous prendrons notre part dans l'accueil de ces personnes.

"Nantes se mobilisera naturellement pour l'accueil des réfugiés afghans", écrit la maire, Johanna Rolland, dans un tweet. Mais pas à n'importes quelles conditions précise Yves Pascouau, conseiller municipal en charge des migrants : "C'est à l'État d'organiser l'arrivée de ces personnes sur le territoire français et c'est à l'État, avec les collectivités, d'organiser localement cette arrivée. Évidemment, comme on le fait depuis longtemps, nous prendrons notre part dans l'accueil de ces personnes".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Chaque collectivité doit prendre sa part.

David Samzun, le maire socialiste de Saint-Nazaire est favorable, lui aussi, à l'accueil d'une partie des réfugiés : "Bien sûr, Saint-Nazaire saura les accueillir, dans le cadre d'une solidarité internationale. Chaque collectivité doit prendre sa part. Saint-Nazaire saura se mobiliser avec le tissus associatif". Il rappelle aussi qu'il y a 20 ans, la ville avait affiché la photo d'une des statues monumentales des Bouddha de Bamiyan, détruites par les talibans, sur un des silos du port.

Il y a 20 ans, Saint-Nazaire affichait son soutien aux Afghans - Dominique Marcel - Ville de Saint-Nazaire

À La Roche-sur-Yon, peut-être deux ou trois familles

À La Roche-sur-Yon, il reste encore des décisions à prendre explique le maire, Luc Bouard : "Aujourd'hui, nous nous posons la question avec la majorité municipale et c'est un débat que nous lancerons dans les jours qui viennent. Je ne suis pas contre l'accueil de deux ou trois familles, ce qui pourrait à l'échelle de la France, si chaque commune en faisait autant, représenter un accueil important".