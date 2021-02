"Accueillez des jeunes en stage !" demande le président de Nouvelle-Aquitaine aux entreprises

Le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine est à Limoges ce jeudi, pour faire le point sur les mesures régionales de soutien face à la crise sanitaire et économique. Des mesures destinées notamment aux jeunes et au monde de la culture.

Face à la crise sanitaire et économique causée par la pandémie de coronavirus, le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine s'organise pour apporter un soutien aux secteurs et aux personnes qui en souffrent. Son Président, Alain Rousset, est à Limoges ce jeudi pour faire le point sur ce qui a déjà été mis en place et renforcer les aides, notamment pour les jeunes. Invité de France Bleu Limousin, il a également rappelé le protocole qu'il a soumis au gouvernement pour une éventuelle réouverture des lieux culturels.

Ainsi, alors que le monde de la culture commémore cette semaine les 100 jours sans spectacles, le président de la région Nouvelle-Aquitaine attend toujours une réponse du ministère de la Culture sur ce protocole présenté début février. Il prévoit une évaluation des risques, grâce à l'intelligence artificielle, qui permettrait aux salles de s'adapter en fonction de la situation. Si la réponse tarde, Alain Rousset assure toutefois qu'il ne veut "pas faire de procès d'intention." Il préfère se dire que le gouvernement prend le temps d'examiner sérieusement cette proposition.

Pour le président du conseil régional, la décision ne relève pas uniquement d’un choix politique. "Il faut comprendre que situation est incroyablement anxiogène, difficile, notamment pour les jeunes. Mais en même temps c’est un virus létal : il fait des morts" analyse Alain Rousset. Il reconnaît donc qu'il faut du temps pour mettre en place des protocoles dans tous les domaines et qu'ils serviront "pour une longue période".

Des "paniers de vie" pour les jeunes

Alain Rousset se préoccupe aussi beaucoup des jeunes qui souffrent de cette crise, c'est pourquoi une rencontre a été prévue ce jeudi matin avec la présidente de l'université de Limoges, pour discuter de leurs besoins. Le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine rappelle par ailleurs que la Région a déjà commencé à les aider avec la distribution de paniers de nourriture, de produits hygiène et de produits culturels. Ces "paniers de vie", distribués par des associations comme le Secours populaire, sont financés sur le budget du conseil régional.

Passage du diplôme à l’emploi

Au-delà des besoins immédiats de la vie quotidienne, il faut aussi penser à l'avenir. C'est pourquoi Alain Rousset exhorte toutes les entreprises de la région à se mobiliser. "Accueillez des jeunes en stage. C’est la première passerelle pour entrer dans l’emploi !" De son côté, le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine continue de proposer un accompagnement des jeunes avec les Passerelles vers l'emploi.