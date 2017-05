Accusations d'emplois fictifs au Parlement européen: le "contre-feu" du FN

Alors qu'Emmanuel Macron a fait de la moralisation de la vie publique la priorité de son quinquennat, une élue du Front national, impliquée dans les emplois fictifs au Parlement européen, accuse la ministre des affaires européennes et 18 eurodéputés français d'avoir fait de même. Ils portent plainte

Y aurait-il une nouvelle affaire d'emplois fictifs au Parlement européen? Ou s'agit-il d'accusations infondées, d'une manoeuvre de diversion, d'un "contre-feu de la part du Front national qui contournait les règles de façon industrielle", pour reprendre la formule de l'eurodéputée et ancienne juge d'instruction Eva Joly. En tout cas c'est bien suite à une lettre de dénonciation que le parquet de Paris et l'Office européen de lutte antifraude ont ouvert leur enquête préliminaire. Elle concerne une trentaine d'assistants parlementaires employés par 19 eurodéputés, dont l'une, Marielle de Sarnez, est devenue ministre aux Affaires européennes. Voilà pourquoi l'information sort maintenant; la lettre date d'il y a plus de deux mois; elle est signée Sophie Montel à qui le Parlement européen réclame 77.276 euros.

Plusieurs plaintes ont déjà été déposées pour dénonciation calomnieuse

Marielle de Sarnez a été la première à l'annoncer; plusieurs députés européens de droite ont déjà fait de même Brice Hortefeux, Jerôme Lavrilleux, Michèle Alliot-Marie. A gauche et chez les Verts on se réserve le droit de porter plainte, Edouard Martin, Virginie Rozière, Emmanuel Maurel, Michèle Rivasi, tous dénoncent un écran de fumée, qui vise à faire diversion sur les vraies accusations d'emplois fictifs organisés en véritable système par le FN: le préjudice pour le Parlement européen donc pour tous les contribuables français et européens s'élèverait à plus 5 millions d'euros. Dont 300.000 réclamés à Marine Le Pen qui, comme Sophie Montel et d'autres, se voit désormais retirer la moitié de son salaire mensuel, puisqu'elle refuse de rembourser... et de se présenter devant la justice qui demande au Parlement européen de lever son immunité.

Il n'est pas interdit à un assistant parlementaire d'être conseiller municipal ou militant

Un assistant parlementaire a parfaitement le droit de militer ou de siéger comme élu local, à condition de le faire en toute transparence, de déclarer ses activités , y compris si elles ne donnent lieu à aucune rémunération, d'avoir le feu vert de l'administration du Parlement européen. Et bien sûr que le travail payé par les indemnités européennes soit consacré exclusivement aux activités parlementaires de son eurodéputé.

