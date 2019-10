Accusations de harcèlement moral à la mairie de La Riche: le maire contre attaque

Indre-et-Loire, France

Le maire de La Riche et sa directrice générale des services contre-attaquent dans l'affaire de harcèlement moral qui touche la mairie de La Riche. Ce mardi, tous deux ont porté plainte en diffamation. Plainte de la directrice des services contre son ex-directrice des solidarités qui l'accuse de harcèlement moral, et plainte du maire contre X pour des propos diffamatoires contenus dans un tract anonyme. Lors d'une conférence de presse, Wilfried Schwartz a reconnu qu'un malaise pouvait exister dans les services de la mairie de La Riche mais pour lui cela n'a rien à voir avec du harcèlement moral, il s'agit, dit-il, d'une réorganisation des services qui n'a pas été suffisamment comprise.

Tout changement d'orientation de nos politiques publiques et toute réorganisation de services doit s'accompagner de formations et d'accompagnement. A notre arrivée à la mairie en 2014, nous avons annoncé que notre programme se baserait sur la co-concertation avec les Larichois. Mais le message a été difficile à faire passer auprès de l'encadrement. Je regrette que cela ait pu provoquer un mal-être sur lequel je n'ai pas été informé directement -Wilfried Schwartz

Le maire rappelle qu'un audit a commencé il y a un an et demi sur la qualité de vie au travail. A la mairie de La Riche, ce mardi une dizaine d'agents se sont mobilisés pour venir démentir les informations de harcèlement et de pression dans les services. Au même moment, le maire annonçait sa contre-attaque par un dépôt de plainte.

J'ai eu des retours de certains collègues qui peuvent être mal à l'aise dans leur fonction. Après, est-ce que c'est la pression de la hiérarchie directe, je ne pense pas parce que je n'en ai pas eu les échos. Cà peut être dans le travail quotidien ou les changements d'organisation. Mais je ne ressens pas un malaise comme cela a été décrit -la directrice des services à la population

Wilfried Schwartz, le maire, a donc porté plainte en diffamation contre X à la suite d'un manifeste anonyme qui circule en ville et qui dénonce les méthodes de management "staliniennes" du maire et de sa directrice des services. Son avocat, Jérôme Damiens-Cerf, dément ces informations: "on leur impute des méthodes managériales staliniennes, de la répression au travail, des faits de harcèlement moral. Tout cela est évidemment faux".

Concernant la directrice des solidarités à l'origine de cette tempête à la mairie, le maire a confirmé qu'une mesure disciplinaire pour faute grave était en cours contre elle. Recrutée en février 2019, en 6 mois elle aurait multiplié les manquements à sa mission. Et principale accusation, elle n'a pas constitué de dossier d'agrément à la CAF dans les délais pour obtenir la subvention nécessaire au fonctionnement du CCAS, soit un manque de 160 000 euros. Wilfried Schwartz a précisé que la directrice des services accusée de harcèlement était actuellement en arrêt de travail. L'affaire sera évoquée au conseil municipal de La Riche ce mercredi soir 18H00.