Accusations de racisme à l'Assemblée : les tweets embarrassants du député girondin RN Grégoire de Fournas

Dans quel contexte s'inscrivent les propos de Grégoire de Fournas à l'Assemblée ce jeudi ? Le bureau de l'Assemblée nationale se réunit ce vendredi après-midi pour décider d'éventuelles sanctions contre le député RN de Gironde. En pleine prise de parole du député LFI du Val d'Oise, Carlos Martens Bilongo, noir, sur les difficultés du bateau de SOS Méditerranée secourant des migrants à trouver un port où accoster, le Girondin avait eu ces mots : "Qu'il(s) retourne(nt) en Afrique !" Depuis, Grégoire de Fournas a maintes fois répété avoir voulu parler du bateau, ou des migrants, en aucun cas de son collègue député. Mais pour de nombreux opposants (de la majorité présidentielle à LFI en passant par le Modem...) il s'agit de racisme. Ce n'est pas la première fois que le député girondin tient publiquement des propos de cette nature.

Le soutien à Anne-Sophie Leclère

En 2014, Grégoire de Fournas n'est pas encore élu du département (il occupera un mandat de 2015 à 2021 pour le Nord-Gironde). Mais sur son compte Twitter, on retrouve la trace d'un soutien franc à Anne-Sophie Leclère, une candidate RN aux municipales dans les Ardennes qui avait réalisé un photo-montage comparant la Garde des Sceaux de l'époque, Christiane Taubira et un singe. La candidature de la jeune femme avait d'abord été suspendue par son parti, puis le 16 juillet 2014, Anne-Sophie Leclère avait été condamnée à 9 mois de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité.

Plus récemment, l'élu RN a commenté l'arrivée d'Ukrainiens accueillis en Gironde, après le début de la guerre, fin mars, en soulignant la couleur de peau de certaines personnes.

Toujours en début d'année, Grégoire de Fournas commentais un article du quotiden Sud-Ouest sur la communauté sénégalaise regardant une finale de football de la CAN à Lormont, commune de la banlieue de Bordeaux connue pour son multiculturalisme.

En janvier dernier, Grégoire de Fournas proposait également d'expulser tous les Maliens de France, en réponse à l'expulsion de l'ambassadeur français du Mali par la junte militaire.

En 2017, Grégoire de Fournas répondait à un tweet de Julien Aubert, membre du comité stratégique des Républicains : "En Afrique, ils aiment tous la France et ses allocs. On accueille toute l'Afrique ?!"

Enfin, au début du confinement, alors que la France était en pénurie de masques de protection contre le Covid-19, l'élu du Nord-Gironde commentait un tweet d'Emmanuel Macron : "Où sont les masques ? Dans un container en route pour l'Afrique..."