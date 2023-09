Accusations, invectives, plainte : une campagne électorale mouvementée à La Riche

Il y a, d'un côté, la liste de Wilfried Schwartz, que le candidat considère de gauche. De l'autre, celle de Sébastien Clément, composée de communistes, d'écologistes et de centristes. Et les 6.500 électeurs de La Riche devront faire un choix, dimanche 10 septembre, pour l'élection municipale. Un scrutin partiel qui découle de la démission collective des membres de la majorité , début juillet, pour ouvrir la voie à un possible retour de Wilfried Schwartz. L'ancien maire ayant purgé sa peine de six mois d'inéligibilité, dans l'affaire de la gifle à la Métropole .

C'est donc dans ce contexte que les deux têtes de listes battent la campagne. Une campagne où les invectives, par médias interposés, sont nombreuses. Il y a d'abord eu la colère de Sébastien Clément contre le timing de la démission du conseil municipal, juste avant les vacances d'été, mettant de fait la campagne un peu à l'arrêt. "Un hold-up démocratique", dit-il. Un argument que son équipe rappelle sur le terrain, lors du porte-à-porte. "Vous trouvez ça normal de démissionner en pleines émeutes ? Pour justifier l'envie de retour d'un seul homme ?" Wilfried Schwartz, de son côté, se range derrière les services de l'État. "La préfecture avait jusqu'au début du mois d'octobre pour convoquer des élections. C'est elle fixe le calendrier, pas moi."

Récemment, l'ancien maire s'est, pour sa part, fendu d'un communiqué de presse, envoyé à toutes les rédactions locales pour s'émouvoir du fait que le débat prévu chez nos confrères de TV Tours n'aurait pas lieu, Sébastien Clément préférant décliner. "Quand on se présente à une élection démocratique, qu'on claironne la nécessité d'avoir de la démocratie, je trouve ça bizarre de ne pas participer à un débat d'idées. Je pense que les Larichois apprécieront", commente Wilfried Schwartz. Ce à quoi Sébastien Clément répond : "Ce n'était pas un débat mais un combat qu'il voulait. On a proposé de faire plutôt un débat avec un binôme homme-femme de chaque côté. Ça n'a pas été retenu."

Un signalement au parquet de Tours et une plainte pour diffamation

Jusque-là, rien d'extraordinaire. Des passe d'armes, en politique, il y en a toujours. Mais ce qui frappe le plus dans cette élection, c'est qu'il y a des accusations. Et des dossiers qui se retrouvent entre les mains de la justice. Il y a d'abord ce signalement, effectué mi-août, au procureur de la République par l'équipe de Wilfried Schwartz. Elle assure avoir été informée de pressions exercées sur des agents municipaux, par le camp d'en face, pour réintégrer des habitants radiés des listes électorales.

De son côté, Sébastien Clément a déposé plainte pour diffamation contre une colistière de Wilfried Schwartz. Devant des membres du Parti Socialiste à qui elle était venue demander le soutien officiel, elle aurait déclaré que Sébastien Clément avait fait de la prison. Une scène rapportée à l'intéressé. "C'est faux, mon casier judiciaire est vierge." Ce qui fait dire à une habitante : "C'est Règlements de comptes à O.K. Corral cette élection et ça ne me donne pas envie de voter."