Accusé de favoriser le cigarettier Philip Morris, le député Charles de Courson se défend

C'est un amendement qui fait réagir. Dans le cadre du Projet de la loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), le député de la 5e circonscription de la Marne, Charles de Courson, a déposé un amendement octroyant une fiscalité plus avantageuse pour le tabac à chauffer. Et donc à Philip Morris, seul cigarettier à commercialiser le tabac à chauffer en France avec sa marque Heets.

Le tabac à chauffer est un produit arrivé récemment sur le marché français. Cela se trouve sous la forme de mini-cigarettes qui, une fois insérées dans un dispositif chauffant, libèrent un aérosol inhalé par le consommateur. Une façon de fumer sans avoir recours à la combustion.

Un choix assumé

Contacté par France Bleu Champagne-Ardenne, Charles de Courson assume sa volonté d'une fiscalité plus généreuse envers un produit selon lui "moins nocif" : "C'est un enjeu de santé publique. La majorité des pneumologues, notamment français, sont favorables à la e-cigarette et au tabac à chauffer, estimant que ces deux utilisations permettent de réduire la consommation de tabac. Je ne dis pas que ce n'est pas nocif, mais ça l'est moins que la cigarette classique".

"C'est complètement faux", rétorque Emmanuelle Béguinot, directrice du Comité National Contre le Tabagisme (CNCT), selon qui "il n'y a strictement aucune preuve qui dit qu'il y a moins de risque lié à la consommation de ces produits par rapport aux autres cigarettes". Et d'assurer : "L'OMS (organisation mondiale de la santé, ndlr) dit que c'est un produit du tabac comme les autres et qu'il faut le taxer comme les autres produits du tabac. Les risques sont peut être modifiés, mais ce ne sont pas des risques réduits."

Influence du lobby du tabac ?

Pour le CNCT, l'amendement de Charles de Courson n'a comme seul objectif que de favoriser le cigarettier Philip Morris. Ce que dément l'intéressé : "C'est considérer que les parlementaires ou les gouvernements, voire les deux, sont vendus au lobby des cigarettiers, ce qui n'est pas le cas. Sinon il n'y aurait pas toute la politique (de lutte contre le tabac, ndlr) qui a été mise en place", souligne le député.