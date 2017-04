Accusé de propos négationnistes, Jean-François Jalkh quitte la présidence du FN et est remplacé par Steeve Briois

Le maire d'Hénin-Beaumont Steeve Briois assurera la présidence par intérim du FN à la place de Jean-François Jalkh, accusé de propos négationnistes qu'il a démentis, a annoncé vendredi le vice-président du Front national Louis Aliot.

"Pas la sérénité nécessaire" à sa mission

Jean-François Jalkh, adhérent au FN depuis septembre 1974 et élu député européen en 2014, avait été promu à la tête du FN en début de semaine à la suite de la décision de Marine Le Pen de se mettre en congé de la présidence pour se consacrer à la campagne de l'entre-deux-tours de la présidentielle. Des journalistes ont exhumé des déclarations dans lesquels il cite le théoricien négationniste Robert Faurisson, notamment concernant l'usage du gaz Zyklon B dans les chambres à gaz nazies.

Jean-François Jalkh "a refusé sa mission", a expliqué Louis Aliot, vice-président du FN sur RMC et BFM TV. Jean-François Jalkh "considère qu'il n'y a pas la sérénité nécessaire à l'exercice de cet intérim. Il veut se défendre, il va déposer plainte, car il considère qu'on a attenté à son honneur et je peux vous dire qu'il conteste fermement et formellement ce qu'on lui reproche", a-t-il ajouté. Steeve Briois, 44 ans, maire d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et député européen depuis 2014, était jusqu'à présent vice-président du Front national.