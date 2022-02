Accusé de "sabotage" par le RN, Nicolas Bay va porter plainte pour diffamation contre le parti

Après avoir été suspendu mardi de toutes ses fonctions au sein du Rassemblement national et de la campagne présidentielle de Marine Le Pen, Nicolas Bay va porter plainte pour diffamation contre le parti d'extrême droite.

"C'est en cours", a indiqué l'eurodéputé et conseiller régional RN de Normandie à franceinfo, ce mercredi, confirmant une information de BFMTV.

"Comportement parfaitement immoral"

Le RN l'a accusé mardi de "sabotage" au profit d'Éric Zemmour, rival de Marine Le Pen à la présidentielle, qu'il envisage de rejoindre. Ce "comportement parfaitement immoral" vaut à Nicolas Bay d'être suspendu "de son porte-parolat de campagne ainsi que de toutes ses autres responsabilités" au sein du RN, a indiqué la direction du parti dans un message aux cadres du mouvement, que franceinfo a pu consulter.

Dans le détail, il lui est reproché de "profiter de sa présence dans les plus hautes instances de la campagne" pour transmettre "depuis des mois des éléments stratégiques et confidentiels" au candidat de Reconquête!, ce qui "a permis à plusieurs reprises le parasitage des événements de la campagne" de Marine Le Pen.

Dans la foulée de sa suspension, Nicolas Bay a réfuté sur Twitter l'accusation "grossière" du RN. Il poursuit : "ne participant à aucune instance de la direction de la campagne, comment aurais-je pu connaître et transmettre de prétendues « informations stratégiques » !?"

Jordan Bardella dément une "saignée" au sein du RN

"Il y a un état d'esprit de loyauté à avoir quand on est au sein d'une équipe de campagne", estime Jordan Bardella, invité ce mercredi sur France Inter. Le président du Rassemblement national y voit "une forme de sabotage" de la part de Nicolas Bay qui vise à "feuilletonner son départ en essayant d'attendre le plus longtemps possible" avant de rejoindre la concurrence, "en essayant de faire le plus de mal possible".

"S'il souhaite soutenir Éric Zemmour, c'est son choix, sa liberté", poursuit-il, tout en relativisant les défections au sein du RN. "Ce n’est pas une saignée", affirme Jordan Bardella, ça concerne "une dizaine de personnes" sur "un peu plus de mille élus partout en France".

Selon lui, ceux qui partent le font pour "des raisons personnelles", "parce qu'ils ne trouvaient pas au sein du RN, les responsabilités qu'ils espéraient", ou "pour des raisons politiques", comme Stéphane Ravier qui a rejoint Éric Zemmour en faveur d'un "retour aux sources".