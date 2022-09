Accusé de violences psychologiques, Julien Bayou démissionne de son poste de secrétaire national d'EELV

Accusé de violences psychologiques envers une ex-compagne, Julien Bayou démissionne de son poste de secrétaire national d'Europe Ecologie les Verts, annonce-t-il ce lundi matin dans un communiqué de presse. Il annonce également démissionner de la co-présidence du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Mis en cause par la députée Sandrine Rousseau, Julien Bayou s'était, jusqu'ici, "mis en retrait" de la coprésidence du groupe écologiste à l'Assemblée.

Une situation "intenable"

"J'annoncerai aujourd'hui à mon groupe ma démission de la présidence du groupe écologiste à l'Assemblée nationale", indique-t-il également dans son communiqué. "Je suis accusé de faits qui ne me sont pas présentés, dont mes accusateurs-ices disent qu'ils ne sont pas pénalement répréhensibles, et dont je ne peux pour autant pas me défendre puisqu'on refuse de m'entendre", écrit encore Julien Bayou. Le leader des écologistes évoque une situation "intenable".

Julien Bayou conserve ses fonctions de député

Le leader des écologistes conclut en assurant que sa démission de la tête du parti "ne remet en question ni mon mandat de député, ni mon engagement présent et à venir."

La députée écologiste Sandrine Rousseau l'a accusé, la semaine dernière sur le plateau de l'émission C à Vous, d'être l'auteur de violences psychologiques envers son ex-compagne, et de "comportements de nature à briser la santé morale des femmes".

