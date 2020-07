Achères : le conseil municipal n'aura tenu que trois mois

L'ancien maire de Achères, au nord de Bourges, ne souhaitait pas se représenter. Mais voilà, un à un, les conseillers nouvellement élus ont démissionné, et le maire nouveau lui aussi, a été contraint de faire de même. Il ne se représente pas. C'est donc l'ancien maire qui retourne au front. Le village de 394 habitants avait même dû être placé sous délégation de la préfecture durant près de deux mois pour gérer les affaires courantes.

Philippe Nevers, maire lâché par son conseil municipal © Radio France - Michel Benoit

Philippe Nevers avait été élu au mois de mars. Ses colistiers démissionnaires lui ont reproché d'avoir des projets trop flous. Sylvie Mazier a été la première conseillère à démissionner, dès le 19 mars. "Il n'avait pas de programme précis. C'était très évasif et moi je n'ai pas voulu partir dans quelque chose que j'aurais pu ensuite regretter. Au bout de la deuxième réunion, je me suis dit, on va nulle-part. Mais je ne pensais pas que cela aurait de telles conséquences et que tous les conseillers suivraient. Je pense que c'est dû en partie au confinement. Si j'avais donné ma démission tout de suite au premier conseil, j'aurais sans doute été la seule."

Les nouvelles élections ont été convoquées par le préfecture du Cher, dès le 5 juin alors que le village était placé sous délégation préfectorale. © Radio France - Michel Benoit

J'ai peut-être effrayé certaines personnes". Philippe Nevers, élu en mars, qui ne se représente pas cette fois

Le 26 mai, tous les conseillers avaient démissionné. Un désaveu pour Philippe Nevers, le nouveau maire très attaché à la notion de démocratie participative. Il ne pouvait donc pas donner de cap précis, explique t-il, et reconnait avoir peut-être effrayé ses colistiers. "Je suis très attaché à un principe démocratique helvétique qui est la démocratie participative. Je ne veux pas d'une démocratie où on dit aux habitants, vous allez participer mais on a déjà tout décidé à l'avance. Moi ce que je voulais, c'est que les habitants soient acteurs ou actrices des choses qu'on allait faire au niveau de la commune. L'humain est une richesse et il faut mettre l'humain en avant aujourd'hui. J'ai peut-être effrayé certaines personnes. C'est un échec personnel, mais je ne me représente pas car je veux que la commune aille de l'avant et je n'ai plus de légitimité après cela. Cela ne sert à rien d'en garder de la rancune." Finalement six des anciens conseillers se représentent mais dans une liste emmenée cette fois par le maire en poste jusqu'en mars dernier qui n'a pas eu d'autre choix que d'y retourner.