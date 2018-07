Les deux départements alsaciens n'ont plus la main sur l'Adira, l'Agence de développement d'Alsace, qui aide les entreprises à s'installer et se développer.

Le tribunal administratif a rendu son jugement ce mardi : le développement économique est du ressort de la région et non plus des départements. "On marche sur la tête dans notre pays, si encore on n'avait plus de chômeurs, si encore notre action n'était pas efficace, mais là je suis auditionné par des collaborateurs du Premier ministre parce que notre département est pilote en matière d'insertion à l'emploi et en parallèle il y a cette décision de justice excessive", regrette Frédéric Bierry à la tête de l'Adira et président du conseil départemental du Bas-Rhin. Il n'exclut pas de faire appel. L'Adira c'est un milliard d'euros d'investissement pour environ 3000 emplois créés ou conservés en Alsace en 2017.

Un dossier très politique

Derrière le contrôle de l'Adira, il y a un bras de fer politique entre les départements alsaciens et la région Grand Est sur les compétences économiques. Les départements espèrent en récupérer en portant un projet de nouvelle collectivité alsacienne. Le préfet de région Jean-Luc Marx a rendu sa copie en juin dernier au gouvernement mais pour l'instant rien n'a filtré.