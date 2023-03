Adoption de la réforme des retraites : toutes les réactions en Lorraine

200 personnes se sont mobilisées ce lundi soir à Nancy, dans la foulée du rejet des deux motions de censure . Une trentaine de personnes se sont aussi également rassemblées ce mardi matin sur l'A31 pour un tractage filtrant. Le combat ne semble pas vouloir s'éteindre, alors que la réforme des retraites a achevé son processus législatif. En Lorraine, les réactions ne se sont pas faites attendre.

La majorité divisée ?

Au sein de la majorité, cet échec de la motion de censure pour à peine 9 voix semble avoir marqué les esprits. Le député nancéien Philippe Guillemard n'est plus fermé à l'idée de mettre la réforme en stand-by, comme le demande son collègue de l'Hérault Patrick Vignal. "Si ça peut permettre de retrouver un dialogue, pourquoi pas", explique-t-il ce matin sur France Bleu Lorraine. "En tous les cas, je souhaite retrouver un climat serein. Je considère que les conditions sont telles que le raisonnement, la réflexion collective, ne sont pas possibles", ajoute-t-il.

Convoqué par Emmanuel Macron, comme tous les parlementaires de la majorité, il écoutera le président ce mardi soir, à la veille de sa prise de parole lors des JT de 13h de TF1 et France 2 . "Je vais surtout entendre ce qu'il a à nous dire et discuter avec mes collègues", complète Philippe Guillemard.

Les syndicats continuent

Est-ce la fin du combat ? "Oh que non", répond du tac au tac sur France Bleu Lorraine Magali Leclerc, secrétaire Grand est Unsa éducation. Comme les autres syndicats de l'intersyndicale, elle participera à cette nouvelle journée d'action le jeudi 23 mars. "On est encore plus remonté car c'est vraiment le vent du boulet qui est passé tout près du gouvernement, lui qui n'a pas écouté tous ces Français qui sont dans la rue", regrette-elle.

A droite, le partage

Au total en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges, 3 députés sur 10 ont voté cette motion de censure. Les Insoumises Caroline Fiat et Martine Etienne ainsi que le socialiste Dominique Potier. Pour le reste, et notamment les LR, le choix du vote contre l'a finalement emporté, malgré quelques visions contraires dans le parti. "C'est maintenant à Emmanuel Macron de prendre ses responsabilités. Nous sommes le jour d'après, ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de malaise dans ce pays, pas de crise sociale et politique", commente Stéphane Viry, député LR d'Epinal.

