Adoption du pass vaccinal : "c'est enfin fait", salue le député LREM des Deux-Sèvres J.-M. Fiévet

Après trois jours de débats tumultueux l'Assemblée nationale a adopté très tôt ce jeudi matin le projet de loi sur le pass vaccinal. Le député En Marche des Deux-Sèvres Jean-Marie Fiévet est soulagé mais fatigué ce matin.

"Cela fait 3 jours que nous sommes en débat, ça y est, on y est arrivé. C'est quelque chose qui me tenait beaucoup à coeur", commence l'élu. "C'est le seul moyen connu aujourd'hui pour lutter efficacement contre le virus. Pour que nos services de santé ne soient pas débordés et puissent tenir il faut trouver une solution, et la solution c'est le vaccin", assure-t-il.

Jean-Marie Fiévet est aussi revenu sur les polémiques ayant accompagné l'adoption de ce texte. "Cela a été un petit long, mais on est tellement content que cela soit terminé que cela nous regonfle. Ce n'est pas grave si nous sommes fatigués. Les deux dernières nuit ont été très polémiques, celle-ci a été plus classique. C'est beaucoup mieux que les deux jours précédents qui ont été une catastrophe, ce n'est pas une belle image de la politique", conclut le député LREM.