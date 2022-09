"Adrien Quatennens et Julien Bayou devront se retirer s'ils sont condamnés" selon Sébastien Vincini

Quel avenir pour la gauche ? Ce weekend, Carole Delga organise "Les rencontres de la gauche" à Bram dans l'Aude. La présidente de Région réunit beaucoup de ceux qui se sont opposés à la Nupes, le rapprochement avec la France Insoumise. On en parle ce mercredi matin avec le Haut-Garonnais Sébastien Vincini, maire de Cintegabelle et secrétaire national du Parti Socialiste en charge du développement du parti. Parti qui lui a validé l'accord avec la Nupes.

Carole Delga, la présidente socialiste de notre région, qui est opposée à la Nupes, organise les rencontres de la gauche ce week end à Bram, dans l'Aude. Vous avez forcément entendu parler de ça. Une sorte de grand débat sur l'avenir de la gauche française. Est ce que vous allez y participer?

Bien sûr, j'y serai, comme de nombreux militants et militantes et élus de la gauche dans sa diversité. C'est un moment important depuis notre rentrée politique à Blois avec les universités d'été du Parti socialiste. Nous sommes au travail pour analyser notre échec présidentiel et aussi l'état de la gauche dans le pays puisque la gauche est minoritaire et le Parti socialiste, c'est une minorité dans cette minorité.

Avec donc la volonté peut être de se réconcilier avec Carole Delga ?

La gauche a toujours été diverse, il y a toujours eu des points de vue différents et des chemins à trouver pour changer la vie des gens. C'est quand même cela l'idéal porté par le Parti socialiste, c'est la gauche dans son ensemble. Et tracer des perspectives, se remettre au travail, trouver des solutions aux maux de notre société, c'est finalement ce qui nous tient à cœur quotidiennement.

Vous pensez pouvoir la convaincre de rejoindre la Nupes, Carole Delga ? La Nupes n'a pas tout réglé ?

La Nupes a été une formidable réponse pour faire barrage finalement à cette fatalité de ce face à face délétère entre l'extrême droite et les libéraux, porté par Macron lors des élections législatives. Vous savez, l'élection présidentielle, ça a été une compétition en solitaire et on a vu l'échec cuisant de la gauche dans son ensemble. Et ça a été une réponse à un moment donné sur l'élection législative. Maintenant, il y a débat au sein de la gauche pour construire une nouvelle alternative.

À quand remonte votre dernier échange avec la patronne socialiste de la Région ?

C'était cet été à Blois.

Cela remonte un petit peu. Vous en étiez plus proche ?

Non. C'était fait au mois d'août. Mais moi, je ne suis pas là pour jeter ni d'anathèmes, ni faire le procès à quiconque. Je suis là pour tracer des perspectives et apporter des réponses au quotidien de nos concitoyens.

En tout cas, Carole Delga dit qu'elle représente la gauche qui travaille, la gauche qui cherche des solutions, pas celle de l'outrance. Vous représentez quelle gauche, vous, Sébastien Vincini ?

Moi, je représente celle aussi de la gauche qui travaille. Vous savez, je suis un élu de terrain, que ce soit dans ma mairie à Cintegabelle ou au Conseil départemental. Aujourd'hui, nous œuvrons pour changer la vie des gens. On a fait la gratuité des transports scolaires. Aujourd'hui, on a sur notre département et en Occitanie comme dans ma commune, la rentrée scolaire la moins chère du pays grâce aux aides qu'on apporte pour la cantine scolaire, le transport. C'est aussi ça la gauche. C'est aussi ça la gauche du réel. Mais c'est aussi une gauche qui pense aussi l'avenir.

Est-ce que le Parti socialiste a encore de l'avenir ?

Bien sûr. Je pense que c'est une idée moderne. Vous savez, le Parti socialiste, c'est une belle idée. C'est celle qui cherche à lutter contre les inégalités et les injustices. Moi j'ai le socialisme chevillé au corps. Et je crois que c'est encore d'avenir.

Mais cette formule ne fonctionne plus. Il va s'appeler comment le nouveau Parti socialiste ? Vous êtes pour un changement de nom ?

En tout cas, on doit aujourd'hui s'adapter aux maux de notre temps. Il y a aujourd'hui une crise majeure, écologique. On doit apporter des réponses sur ce grand défi. Il y a une inflation terrible dans notre pays, une perte de pouvoir d'achat. Nos concitoyens sont inquiets par rapport à ces grands changements. Il y a une vraie anxiété dans notre pays et on doit se poser des questions sur les maux de cette société et apporter des réponses, mais qui correspondent aujourd'hui à notre temps.

Il y a un vrai avis de tempête dans votre Nupes puisqu'après Adrien Quatennens des Insoumis, Julien Bayou, suspecté de violences sexistes, se met en retrait de la coprésidence du groupe écologie à l'Assemblée. Ça déstabilise, ça fragilise votre, votre coalition ?

C'est un sujet très grave. Je crois que d'abord, il faut condamner, condamner tous les actes d'agression et de violence envers les femmes. On ne peut pas avoir la moindre complaisance.

Contrairement aux premiers mots de Jean-Luc Mélenchon.

À ce sujet, la justice doit faire son travail et les personnes, les agresseurs doivent être condamnés et se retirer définitivement de la vie politique. Je crois que toute personne qui s'engage en politique doit être exemplaire de ce point de vue là. Moi, je n'ai aucune complaisance.

Donc ni Adrien Quatennens ni Julien Bayou ne peuvent encore siéger à l'Assemblée ?

La justice doit faire son travail et ils devront en tirer les conséquences et se retirer de la vie politique si les faits sont avérés et s'ils sont condamnés pour cela.

Sébastien Vincini, l'épreuve du feu pour vous, ça va être le vote des réformes importantes à venir, le budget, la réforme du chômage et des retraites. Est-ce que vous allez trouver des accords sur ces sujets de société extrêmement importants avec les Insoumis ?

On a un socle commun la défense du service public, la défense du pouvoir d'achat, l'idée de la justice sociale dans son ensemble. Trouver des accords, on l'a trouvé au moment des législatives dans notre programme et je crois qu'on peut aujourd'hui porter des réponses sur le blocage des prix, sur la revalorisation du Smic, sur la conférence salariale pour augmenter généralement les salaires, mais aussi sur la taxation des super profits qui est une véritable aberration dans notre société. Aujourd'hui, il y a plus de 200 milliards qui ont été redistribués en dividendes alors que la plupart des gens sont frappés par la baisse de leur pouvoir.

La prochaine échéance, ce sont les élections européennes. Est-ce qu'il y aura une liste commune de la Nupes pour ces élections ?

On a de vraies divergences sur la construction européenne. Nous, les socialistes, nous sommes profondément attachés à la construction européenne. Pour nous, ça représente une espérance de protection de nos concitoyens à l'échelle européenne, de réponses aussi au défi climatique. On a une vision différente. Là, on n'a pas trompé les Français. C'était écrit clairement dans l'accord. Nos désaccords étaient écrits clairement dans l'accord électoral et il y a un débat au sein de la gauche. S'il ne bouge pas de vision sur les politiques internationales, à la fois la construction européenne, il ne peut pas y avoir de listes communes.