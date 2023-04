Adrien Quatennens réintégré : le député PS Guillaume Garot ne souhaite pas travailler avec lui

Le député du Nord Adrien Quatennens va se rasseoir aux côtés de ses collègues Insoumis à l'Assemblée nationale à partir de ce jeudi. Le groupe a voté ce mardi pour sa réintégration . "Le groupe parlementaire LFI-Nupes considère que les conditions de la réintégration d'Adrien Quatennens sont réunies", a indiqué le parti dans un communiqué. Adrien Quatennens avait été condamné mi-décembre à quatre mois de prison avec sursis pour violences conjugales contre son ex-compagne.

"La décision du groupe parlementaire de La France insoumise (LFI) de réintégrer Adrien Quatennens est à la fois inacceptable, et incompatible avec les valeurs défendues et portées par la Nupes", indique le Parti socialiste ce mardi dans un communiqué.

Interrogé par nos confrères de BFMTV, Guillaume Garot, député PS de la Mayenne, précise qu'il ne souhaite pas que son collègue du nord fasse partie de l'instance de coordination et de dialogue de la Nupes, "ce que nous souhaitons, c'est de ne pas avoir à travailler avec Adrien Quatennens dans le cadre de cette instance, c'est très simple et c'est très clair" assure l'élu mayennais qui plaide, par ailleurs, pour un acte II de la Nupes, un an après sa création et dans une période où les différents partenaires de la coalition semblent avoir du mal à se parler