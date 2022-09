Adrien Quatennens se met en retrait de La France Insoumise, après des accusations de violences conjugales

"Pour protéger le mouvement et les militants" dit-il, Adrien Quatennens, numéro 2 de la France Insoumise, vient d'annoncer, ce dimanche, via un communiqué sur son compte twitter, se mettre en retrait de sa fonction de coordinateur de son parti.

Son épouse avait déposé une main courante à son encontre avait révélé le Canard Enchaîné dans son édition de la semaine dernière. Le couple est en instance de divorce depuis la rentrée, comme l'explique le député LFI dans ce long communiqué.

"Cet été, nous sommes partis en vacances et nous y avons passé nos derniers moments de bonheur commun [...]. C'est à notre retour que Céline a exprimé sa volonté de divorcer. C'est une décision dont je souffre [...] J'ai compris cependant que le moment était venu pour moi d'accepter sa décision" écrit-il. Son épouse a déposé cette main courant "dans le but de garder une trace de nos altercations en cas de détérioration du climat autour de notre divorce", dit-il encore, tout en reconnaissant ne pas connaître le contenu de cette main courante.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une gifle, des disputes tendues et de trop nombreux messages

Adrien Quatennens évoque ensuite "l'envoi de trop nombreux messages à son épouse" et plusieurs disputes très tendues. Au cours de l'une d'entre elle, il affirme lui avoir "saisi le poignet". Dans une autre, la dernière dit-il, il reconnait lui avoir "pris son téléphone portable", sa femme lui aurait alors sauté sur le dos pour le récupérer et il l'aurait blessée au coude en essayant de se dégager. Adrien Quatennens parle aussi d'une dispute vieille d'un an, où "dans un contexte d'extrême tension et d'agressivité mutuelle", il l'a giflée. "J'ai profondément regretté ce geste et m'en suis beaucoup excusé" écrit-il encore dans son communiqué.

Enfin, Adrien Quatennens affirme, dans son communiqué, se tenir à la disposition de la justice, si celle-ci souhaite l'entendre.