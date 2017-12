Les médiateurs ont remis ce mercredi matin leur rapport sur le transfert d'aéroport de Nantes-Atlantique à Notre-Dame-des-Landes. Le Président de la République prendra une décision définitive "au plus tard en janvier" sur la construction ou non de cet aéroport.

Paris, France

Plus de six mois de mission, 200 auditions, les trois médiateurs chargés de sortir de l'impasse le projet de transfert d'aéroport de Nantes-Atlantique et Notre-Dame-des-Landes ont remis ce mercredi leur rapport au Premier ministre Edouard Philippe.

Faut-il réaménager et agrandir l'aéroport actuel qui se situe sur la commune de Bouguenais, au sud de l'agglomération nantaise, ou bien le déménager à une vingtaine de kilomètres au nord, à Notre-Dame-des-Landes ? Les médiateurs ne tranchent pas cette question, mais doivent proposer un éclairage "impartial et neutre" sur ce dossier qui embarrasse l'exécutif. En début de semaine, le Président de la République Emmanuel Macron a assuré qu'"une décision définitive sera prise au plus tard en janvier".

"Pro", "anti" et évacuation de la zad

Durant la campagne présidentielle, le candidat Macron s'était montré plutôt favorable au nouvel aéroport, soutenu par quelque 55% des habitants de Loire-Atlantique qui s'étaient prononcés pour le transfert de l'aéroport lors du référendum local de juin 2016.

Un vote qui correspond au consensus politique local sur la question. Parmi les "pro" aéroport, l'ex-président LR de la région Pays de la Loire Bruno Retailleau et l'ancien Premier ministre et maire de Nantes Jean-Marc Ayrault, qui était l'invité de France Bleu Loire Océan ce mercredi. Pour l'ancien député de Loire-Atlantique, le transfert de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes "n'est pas un projet du passé".

Du côté des "anti", des ONG environnementales appellent le gouvernement à faire "un choix courageux" et une "première application concrète" du sommet pour le climat organisé mardi par le chef de l'Etat.

Mobiliser des milliers de gendarmes ?

Volet le plus épineux du dossier Notre-Dame-des-Landes : l'évacuation de la "Zad", la vaste zone de bocage où doit se construire l'aéroport. Aujourd'hui, 200 à 300 zadistes occupent la "zone à défendre" et quoiqu'il arrive, ils n'envisagent pas de partir.

En cas d'un "oui" pour le transfert de la part du Président de la République, l'exécutif devra mobiliser des milliers de gendarmes pour les évacuer. Ce mercredi matin sur franceinfo, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a assuré que son ministère "gérera avec sang-froid, en évitant qu'il y ait des morts, et en appelant au calme de part et d'autre".