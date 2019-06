Aéroports de Paris : mobilisation auvergnate contre la privatisation avec le référendum d'initiative partagée

La privatisation des Aéroports de Paris prévue par le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) fait débat. En Auvergne, des parlementaires de l'opposition ont donc initié cette consultation afin de mobiliser les électeurs. Mais la procédure semble complexe.

Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Devant l'écran de l'ordinateur installé dans une petite pièce de la mairie de Ménétrol dans le Puy-de-Dôme, les députés Christine Pirès-Beaune (PS) et André Chassaigne (PC), ainsi que le sénateur Jacques-Bernard Magner (PS), testent la procédure. Depuis une semaine, les mairies les plus peuplées du canton, ou celles en ayant fait la demande, proposent aux électeurs un dispositif afin de se prononcer contre la privatisation des Aéroports de Paris.

"C'est un dossier sensible, qui dépasse les clivages politiques" explique André Chassaigne, "c'est faire en sorte que les Aéroports de Paris ne soient pas livrés aux privés pour la recherche de la rentabilité maximum, car ce n'est pas l'intérêt général".

On ne vend pas les bijoux de famille... André Chassaigne, député communiste

Pour participer, il faut être inscrit sur les listes électorales, se munir d'une pièce d'identité, et effectuer la démarche sur la page en ligne du Ministère de l'Intérieur. Il est également possible se rendre dans la mairie de la commune la plus peuplée du canton, ou la vôtre si elle en a fait la demande.

Pas toujours évident de remplir les champs demandés © Radio France - Jean-Pierre Morel

En quelques clics, ça paraît simple, mais en réalité ce n'est pas toujours le cas. "Ça ne marche pas" abonde cet habitant de Ménétrol, coincé après deux pages renseignées. Gare aux pièges en effet, le nom de la commune doit être parfaitement orthographié, avec le tiret qui va bien, et concernant l'état civil, tous les prénoms figurant sur votre acte de naissance doivent être mentionnés.

Procèdure complexe

Mais pour faciliter la démarche des réfractaires à l'informatique, il est aussi possible, dans les mairies équipées, de remplir un formulaire papier qui sera saisi par les employés agréés. "Cette première étape, avec des parlementaires de gauche, de droite, et du centre, montre bien que c'est un dossier stratégique" se félicite la député socialiste Christine Pirès-Beaune, qui ajoute, "il faut savoir tirer les leçons de notre erreur concernant la privatisation des autoroutes".

Pour que ce référendum soit pris en compte, il faut au minimum que 10% des électeurs, soit 4 700 000, se prononcent avant le 12 mars prochain.