Affaire Bayou : EELV "réaffirme sa confiance" dans la cellule interne

Après un article de Libération et un témoignage sur franceinfo critiques envers le fonctionnement de la cellule interne d'EELV contre les violences sexuelles et sexistes, la direction du parti a réaffirmé ce samedi sa "confiance" dans le travail de la cellule, qui enquête notamment sur Julien Bayou.

La direction d'EELV, qui s'est réunie ce samedi matin pour évoquer l'affaire Bayou, a réaffirmé dans un communiqué sa "confiance" dans le travail de la cellule interne du parti contre les violences sexuelles et sexistes.

Un article de Libération a révélé vendredi que Julien Bayou, qui a démissionné après des accusations de violences psychologiques sur une ex-compagne, était sous la surveillance de militantes féministes du parti depuis trois ans, un collectif féministe informel qui lui reprochait sa conduite et enquêtait sur ses relations avec les femmes.

La cellule n'a pas estimé qu'il y avait lieu de suspendre de manière conservatoire Julien Bayou

Vendredi également, sur franceinfo, une victime d'agression sexuelle a dénoncé les failles de la cellule d'écoute d'EELV. Selon cette jeune militante chez les Verts, "un des membres de la cellule a contacté mon agresseur pour lui dire que j'avais fait un signalement", ce qui lui avait valu d'être contactée à de multiples reprises par ce dernier. "Tous ces appels, ces messages, j'ai eu peur qu'il vienne me harceler chez moi. Je ne pensais pas qu'en saisissant la cellule, mon agresseur serait protégé par un certain nombre de personnes", dénonce-t-elle. Plusieurs responsables politique extérieurs ont eux dénoncé le fonctionnement de cette cellule, une "justice privée". La cellule s'était autosaisie d'une enquête sur Julien Bayou en juillet après un courriel de son ex-compagne, dont il s'est séparé en novembre 2021.

Europe-Ecologie Les Verts, qui réunit ce week-end comme prévu son conseil fédéral - le parlement du parti -, avait rassemblé dans la matinée son bureau exécutif et la cellule interne. Cette cellule est "une instance inédite", qui "fait un travail difficile et a pu traiter, et traite encore actuellement, tous les cas qui lui sont signalés. Sans son existence, plusieurs personnes n'auraient pas eu d'autres solutions", défend EELV, qui assure que "toutes les personnes ayant un lien avec Julien Bayou se sont déportées du dossier". La cellule "n'a pas estimé qu'il y avait lieu de suspendre de manière conservatoire Julien Bayou et elle poursuit son travail et ces auditions", ajoute le texte.

La cellule fait ce qu'elle peut. On est sur des sujets à propos desquels il n'y a pas de nomenclatures ni de procédures établies

Le secrétaire national adjoint Jérémie Crépel, qui remplace, avec Léa Balage, Julien Bayou, a fait part de "notre fierté de recueillir la parole des victimes et de traiter avec sérieux les violences sexistes et sexuelles alors que d'autres choisissent de les ignorer".

Dans son discours, il a souligné que "nous avons été les premiers, après l'affaire Baupin, à mettre en place une cellule de lutte contre les violences sexistes et sexuelles", dont il a salué "l'abnégation" de ses membres, et que "la possible nécessité d'externaliser toutes ou une partie des enquêtes est sur la table". Il a aussi confirmé qu'un audit "par un organisme externe indépendant", prévu bien avant l'affaire, "sera fait".

"La cellule fait ce qu'elle peut. On est sur des sujets à propos desquels il n'y a pas de nomenclatures ni de procédures établies", mais "on ne peut pas réduire une stratégie de lutte victorieuse à des initiatives individuelles, parfois approximatives", expliquait dans la matinée un cadre du parti à l'AFP. "Les informations parues dans Libé confirment la nécessité de réfléchir à la meilleure façon de traiter ce cas particulier", a également expliqué un cadre d'EELV à l'AFP. Selon une autre source, il était "normal que les informations dans cet article soient prises en compte et traitées politiquement".