Alexandre Benalla, au cœur de l'affaire qui porte son nom et qui secoue l’exécutif depuis huit jours, s'exprime pour la première fois ce jeudi matin, dans les colonnes du Monde. L'ancien chargé de mission de l'Elysée, filmé en train de violenter des manifestants le 1er mai à Paris, répond dans un long entretien au quotidien. Il déclare ne pas avoir "le sentiment d'avoir trahi Emmanuel Macron", mais reconnaît "avoir commis une faute."

Une "grosse bêtise"

"Moi je n'ai pas le sentiment d'avoir trahi le président de la République, j'ai le sentiment d'avoir fait une grosse bêtise. Et d'avoir commis une faute. Mais cette faute, elle est plus d'un point de vue politique: je n'aurais jamais dû aller sur cette manifestation en tant qu'observateur, puis j'aurais peut-être dû rester en retrait", affirme-t-il.

Alexandre Benalla dénonce une volonté "d'atteindre le Président"

Alexandre Benalla dit "assumer" les faits pour lesquels il est mis en examen et dénonce "une volonté d'atteindre le président de la République, c'est sûr et certain", dans cette interview. "Je dis pas que j'ai servi de fusible, je dis juste que ça a servi plusieurs intérêts, un intérêt pour atteindre le président de la République, à un moment pas mal pour lui, une bonne séquence", poursuit l'ex-collaborateur de l'Elysée.