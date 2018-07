Pic du Midi de Bigorre, Bagnères-de-Bigorre, France

Au Pic du Midi ce jeudi, aux côtés d'Emmanuel Macron, le positionnement de François Bayrou a été sans équivoque. Il s'affiche en soutien du chef de l'Etat : "Ce qui est arrivé, et qui est évidemment non seulement regrettable, mais constitue une faute et doit être sanctionné, a été absolument pris en charge par des gens qui ont le sens de l’Etat au plus haut degré." S'il reconnaît donc qu'il y a eu une faute, le maire de Pau juge que la gestion de la crise a été presque sans faille. _"_Que la Présidence de la République française soit à ce point habitée par le sens de l’Etat, en dehors de la dérive - d’ailleurs de quelques jours - qui a été constatée, d’une certaine manière, ça doit être rassurant pour les Français", a-t-il ajouté.

"Je vois bien tout ce qui se profile derrière tout ça"

L'ancien ministre de la Justice d'Emmanuel Macron a poursuivi sur la même ligne, faisant écho aux déclarations d'Alexandre Benalla publiées ce jeudi matin par le journal le Monde : "La question est de savoir pourquoi tout ça est sorti. Pourquoi cette explosion de mises en cause, d’accusations, qui ne reposent pas - c’est le moins que l’on en puisse dire – sur des réalités substantielles ? Je vois bien tout ce qui se profile derrière tout ça."

Emmanuel Macron se trouvait ce jeudi à la mi-journée au Pic du Midi pour inaugurer des installations, dont une "passerelle au-dessus du vide". La veille, il se confiait à France Bleu Béarn sur l'affaire Benalla, du nom de l'ancien chargé de mission de l'Elysée filmé le 1er-Mai en train de frapper un manifestant.