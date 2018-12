Affaire Benalla : "Il faudra sans doute retravailler le rapport" selon Jean-Pierre Sueur, sénateur PS du Loiret

Loiret, France

Dans l'affaire Benalla, la polémique sur les passeports diplomatiques s'envenime. C'est une polémique que le sénateur socialiste du Loiret Jean-Pierre Sueur suit de très près ! Il est l'un des rapporteurs de la commission d’enquête du Sénat qui vise l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron. Alexandre Benalla a continué de voyager grâce à des passeports diplomatiques, malgré sa mise à pied liée aux violences du 1er Mai. Les passeports auraient même été délivrés trois semaines après ses dérapages selon le site d'investigation Mediapart.

Ce que répondait Alexandre Benalla devant la commission d'enquête du Sénat

"Est-ce qu'ils ont été rendus ? Ils sont au bureau que j'occupais à l'Elysée. Donc je pense que l'Elysée a dû s'en occuper." Voilà ce qu'avait répondu Alexandre Benalla, le 19 septembre dernier, au sujet de ses deux passeports diplomatiques lors de son audition devant la commission d'enquête du Sénat. Mais Alexandre Benalla a continué de voyager grâce à ces documents, malgré sa mise à pied liée aux violences du 1er Mai. Les passeports auraient même été délivrés trois semaines après ses dérapages selon le site d'investigation Mediapart.

Le sénateur du Loiret Jean-Pierre Sueur attend des réponses

"Y-a-t-il eu un mensonge sous serment ?" C'est la question que se pose Jean-Pierre Sueur. Si c'est le cas, "c'est grave" estime le sénateur du Loiret - qui ne souhaite toutefois pas s'exprimer au micro. "Devoir de réserve" explique-t-il. Malgré tout, le sénateur du Loiret attend des réponses : "Soit Benalla a menti, soit quelqu'un lui a redonné des passeports," s'interroge Jean-Pierre Sueur. Alors que le Quai d'Orsay, le 13 juillet, lors de son licenciement, lui avait demandé de les rendre.

Un mensonge devant une commission d'enquête parlementaire, cela peut aller jusqu'à cinq ans de prison et 75.000 euros d'amende. Pour le moment, Jean-Pierre Sueur se contente d'expliquer que si tout cela est avéré, "il faudra retravailler le rapport, peut-être même faire d'autres auditions ... " Durant tout l'été, la commission a reçu une trentaine de personnes, pour 50 heures d'enregistrement. Jean-Pierre Sueur rappelle que "rien n'est facile dans cette affaire sensible." Et qu'il a décidé avec ses deux collègues Philippe Bas et Muriel Jourda de ne pas en dire davantage.

Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, va saisir le procureur de la République. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi 28 décembre son ministère.