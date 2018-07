L'Elysée a démenti, ce mardi auprès de franceinfo, qu'Alexandre Benalla ait participé à des réunions de sécurisation durant sa supension au mois de mai dernier. Le collaborateur de l'Elysée avait été mis à pied après avoir participé à des violences lors des manifestations du 1er Mai.

Des réunions de sécurisation pour l'Elysée pendant la période de mise à pied ?

Lors de son audition lundi soir à l'Assemblée nationale lundi soir, Alain Gibelin, directeur de l’ordre public et de la circulation ( la DOPC) à la préfecture de police, a affirmé qu'Alexandre Benalla avait participé à des réunions de sécurisation entre ses services et l'Elysée entre le 2 et le 19 mai, période lors de laquelle il était censé avoir été mis à pied, comme l'avait annoncé le porte-parole de l'Elysée.