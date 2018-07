Alors qu'Alexandre Benalla a été placé en garde à vue ce vendredi après avoir été identifié en train de frapper des manifestants le premier mai dans plusieurs vidéos, l'affaire empoisonne l’exécutif. Ni policier, ni gendarme, le comportement de ce proche collaborateur d'Emmanuel Macron a suscité l'indignation et paralysé les travaux du Parlement.

Édouard Philippe dénonce "des faits inacceptables"

Présent à Valence ce vendredi pour suivre l'étape du Tour de France, le premier ministre Édouard Philippe a été interrogé sur le sujet. "Les faits qui se sont déroulés le 1er-Mai en marge de la manifestation ont donné lieu à un comportement inacceptable de la part d'un chargé de mission à l'Elysée, qui devait être sanctionné et qui a d'ailleurs été immédiatement sanctionné par l'Elysée", a-t-il déclaré.

Affaire Benalla: le Premier ministre dit attendre des réponses "claires et transparentes" de la part des différentes enquêtes menées pic.twitter.com/EmGmvK4KNp — BFMTV (@BFMTV) July 20, 2018

Il appartiendra à chacune des instances d'apporter les réponses aux questions que se posent les Français" - Édouard Philippe

"Les faits nouveaux, apparus ce jeudi, ont conduit l'Elysée à engager la procédure de licenciement de ce chargé de mission. C'est très bien ainsi et l'ensemble des procédures sont évidemment respectées", a poursuivi le Premier ministre. "J'observe que l'IGPN, soit le pouvoir exécutif, la justice - par l'intermédiaire d'une enquête préliminaire engagée par le procureur de Paris - les commissions d'enquête au Parlement, se sont également - et à juste titre - saisies de ces faits. Il appartiendra donc à chacune de ces instances d'apporter les réponses aux questions que se posent les Français. Ce seront des réponses claires, transparentes, nous y veillerons."

Le Premier ministre s'expliquera à l'Assemblée

Édouard Philippe en a aussi appelé à la "responsabilité" face à "l'obstruction parlementaire" et à la "récupération politique" de l'affaire Benalla, alors que des parlementaires de tous les groupes d'opposition réclament sa venue à l'Assemblée nationale pour s'expliquer. Depuis la reprise des débats vendredi matin, il n'y a eu que des rappels au règlement et les débats sur le projet de loi constitutionnelle n'ont pu reprendre. "J'aurai l'occasion de m'expliquer à l'Assemblée, au moment des questions au gouvernement qui auront lieu mardi prochain ou avant, dès lors que dans le cadre des procédures normales, on me demandera de m'exprimer", a également indiqué Édouard Philippe.

Prenons tous ensemble le sens de nos responsabilités" - Édouard Philippe

"Pour ceux qui, au delà d'attendre les réponses, utilisent ces événements et ces questions à des fins soit d'obstruction parlementaire, soit d'exploitation politique, je leur dis: 'prenons tous ensemble le sens de nos responsabilités'", a déclaré le Premier ministre à la presse. "Je suis certain qu'avec du sang-froid, avec le souci de la précision, l'ensemble des questions trouveront leurs réponses", a-t-il dit.