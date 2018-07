Nantes, France

Le mentor d'Alexandre Benalla est Nantais, il s'appelle Eric Plumer et il défend son poulain. Eric Plumer déplore ce qui arrive à l'ancien collaborateur du président de la République. Alexandre Benalla est visé par l'ouverture d'une enquête préliminaire pour usurpation de fonction et violences. Une vidéo le montre frappant un manifestant à terre et portant un brassard et un casque de la police le 1er mai à Paris.

Ancien garde du corps de Jean-Marc Ayrault, ex chef de la sécurité au siège du PS, Eric Plumer a vu la vidéo montrant Alexandre Benalla frapper un manifestant le premier mai dernier à Paris et il ne comprend pas.

C'est vrai que quand on ne voit que cette partie de vidéo ça interroge c'est certain"

Eric Plumer se demande ce qui a bien pu se passer avant. Les vidéos, il s'en méfie.

Les vidéos, en tant que ex responsable national d'un service d'ordre d'un parti politique on pouvait en être victime. Il faut savoir que ça fait partie de la propagande."

Alexandre Benalla a à peine 20 ans quand il vient se former aux côtés d'Eric Plumer et le Nantais ne tarit pas d'éloges à son sujet.

Je ne peux en dire que du bien, c'est un super professionnel."

Attendons avant de juger dit l'ancien garde du corps.

La présomption d'innocence n'existe plus beaucoup. Attendons avant de juger à chaud."

Eric Plumer suit l'affaire Benalla depuis Nantes. Il reste en contact avec son ancien poulain. Quelques heures après la diffusion de la vidéo il l'avait en ligne et l'assurait de son soutien.