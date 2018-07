Châteauroux, France

C'est l'une des conséquences de l'affaire Benalla : le débat sur le projet de révision constitutionnelle voulu par Emmanuel Macron est suspendu à l'assemblée " jusqu’à nouvel ordre ". L'annonce a été faite ce dimanche par la garde des sceaux Nicole Belloubet. Depuis les révélations sur l'ex-collaborateur du chef de l'Etat Alexandre Benalla , filmé frappant des manifestants le 1er mai le fonctionnement de l'assemblée nationale est paralysé. L'opposition de droite comme de gauche estimait qu'il était impossible de débattre d'un texte aussi important que la réforme des institutions au milieu "d'une crise profonde" Ce texte prévoit notamment une réduction du nombre de parlementaires et une dose de proportionnelle de 15%. La majorité présidentielle elle, estime que l'opposition se sert de l'affaire Bénalla pour faire de l'obstruction parlementaire...purement et simplement.

" Le débat dévie complètement....je suis un peu en colère ; le parlement, il sert à quoi sinon a débattre du fond des affaires, du fond de la vie politique française...quand vous avez une affaire politique d'état qui se déclare dans le même temps, on peut comprendre qu"il y ait une réaction de la part des oppositions" C'est la réaction du député Les Républicains de l'Indre Nicolas Forissier qui rejette cet argument "d'obstruction parlementaire"

Le parquet de Paris a annoncé, ce dimanche, qu'une information judiciaire a été ouverte concernant l'affaire Benalla. Elle concerne Alexandre Benalla, Vincent Crase et les trois policiers qui avaient été suspendus jeudi soir. Les auditions par le juge, d'Alexandre Benalla, Vincent Crase et des trois policiers mis en cause dans l'affaire des violences sur des manifestants filmées le 1er mai à Paris se poursuivaient dimanche soir. Le commissaire Maxence Creusat lui, qui fait partie des trois policiers mis en cause, a été mis en examen dimanche soir, révèle franceinfo.

Dans cette " affaire Benalla ", le ministre de l'intérieur Gérard Colomb sera auditionné lundi matin par la commission d’enquête de l'assemblée nationale ainsi que le préfet de Police de Paris Michel Delpuech dans après midi.