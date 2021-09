Affaire Benalla : "Tout a dysfonctionné", selon Jean-Pierre Sueur, co-rapporteur de la commission d'enquête

Alors que s'ouvre, ce lundi, le procès de l'ex chargé de mission sécurité d'Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, poursuivi notamment pour violences lors de la manifestation du 1er mai 2018 à Paris,Jean-Pierre Sueur, le sénateur socialiste du Loiret, co-rapporteur de la commission d'enquête parlementaire au Sénat sur l'affaire dite Benalla, invité de France Bleu Orléans ce lundi en direct, se dit serein : "la justice va faire son travail après que le Parlement a fait son travail. Et quand je dis le Parlement, je devrais dire le Sénat. Parce que, voyez vous, il y a eu deux commissions d'enquête parlementaire. L'une à l'Assemblée nationale, a explosé en vol. Pourquoi ? Faute d'indépendance ! Au Sénat, nous avons fait un travail de fond qui a duré longtemps. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a eu à la tête de l'Etat (...) de très lourds dysfonctionnements.

Nous avons travaillé en toute indépendance"

Le sénateur socialiste, que l'on a beaucoup vu à l'œuvre lors des travaux de la commission d'enquête sénatoriale, estime qu'il était "normal que le Sénat exerce en toute indépendance. Voyez vous, je suis co-rapporteur. J'ai fait le rapport avec Muriel Jourda, qui ne fait pas partie du même groupe politique que moi, mais nous avons travaillé en toute indépendance et notre rapport a révélé un grand nombre de dysfonctionnements."

Que dit cette affaire Benalla du fonctionnement au plus haut sommet de l'Etat ? Jean-Pierre Sueur répond : "Emmanuel Macron a d'abord dit à la Maison de l'Amérique latine "vous savez, il y a un seul responsable, c'est moi !" Et puis, il a été plus prudent parce qu'au début, tous les agissements d'Alexandre Benalla ont été couverts par l'Elysée mais aussi les trois plus hauts personnages de d'Élysée. Et nous avons été amenés à dire qu'il y avait des faux témoignages. Ce pourquoi la justice est saisie ailleurs. Et nous avons aussi été amenés à dire que les trois principaux personnages de l'Elysée ont retenu une part significative de la vérité dans cette affaire. Il y a énormément de choses. Il y a d'abord ce qui s'est passé le 1er mai avec l'usurpation" de la fonction de policier.

Tout a dysfonctionné !"

"Ensuite, il y a eu la captation de vidéo surveillance, le recel de vidéo surveillance pour tenter d'échapper à cela. Vous savez qu'il y a même été une personne de l'Elysée à faire en sorte que les films ne puissent pas être diffusés sur des réseaux pour disculper monsieur Benalla et son complice. Il y a eu ensuite tout un tas de dysfonctionnements. Alexandre Benalla était considéré comme l'homme de confiance. Et alors qu'il s'agisse du port d'armes qu'il a obtenu dans des conditions rocambolesques, qu'il s'agisse des passeports diplomatiques, qu'il a continué d'utiliser alors qu'il a été limogé de l'Elysée, qu'il s'agisse du téléphone portable qu'Il a gardé : tout à dysfonctionné.

"Et voyez vous", ajoute l'ancien maire d'Orléans, "pour les passeports, c'est grave. Parce que alors qu'il était licencié pour faute de l'Elysée et qu'il devait rendre ses passeports, il s'est rendu à la commission. En fait, il les a gardés et on le trouve quelques semaines après dans le bureau plusieurs présidents de la République d'Afrique, notamment monsieur Déby, président du Tchad. Comment est-ce possible ?"

Un rapport qui "fait date"

Le sénateur socialiste conclut : "ce rapport a fait date. Et ce rapport, il montre, après celui d'Outreau sur la justice, que le Parlement peut jouer le rôle qui est le sien, de contrôler l'action du gouvernement, qu'il doit jouer ce rôle". Pour autant, Jean-Pierre Sueur ne souhaite pas répondre à la question "Alexandre Benalla doit-il être condamné ?" "Non, je ne dirai rien de cela. Je ne répondrai pas à cette question. Vous savez pourquoi? Parce que la justice est indépendante, comme le Parlement est indépendant, le Parlement et le Sénat. Il a largement fait son boulot. Maintenant, à la justice de s'occuper de cela."