Les trois policiers qui avaient été suspendus jeudi pour avoir transmis des images de vidéo-surveillance à Alexandre Benalla, le collaborateur d'Emmanuel Macron filmé en train de frapper un manifestant le 1er mai, ont été placés en garde à vue samedi matin, a annoncé le parquet de Paris.

Trois gradés en garde à vue

Ces trois hommes ont été placés en garde à vue pour "détournement d'images issues d'un système de vidéo-protection" et "violation du secret professionnel". Ils sont soupçonnés d'avoir copié des extraits d'images de caméras de vidéosurveillance, qui appartiennent à la préfecture de police de Paris, et de les avoir transmises à Alexandre Benalla. Ce dernier n'était pas autorisé à détenir ces images, qui montrent les violences qu'il a exercées lors des manifestations du 1er-Mai à Paris. Ces trois policiers appartiennent tous à la préfecture de police de Paris. Ce sont des gradés : il s'agit d'un commissaire, d'un commandant et d'un contrôleur général.

Le domicile d'Alexandre Benalla perquisitionné

Alexandre Benalla, dont le domicile à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) a été perquisitionné samedi matin, avait été placé en garde à vue vendredi matin.

Gérard Collomb auditionné lundi matin à l'Assemblée

Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb sera auditionné lundi à 10h dans le cadre de cette affaire ,par la commission des Lois de l'Assemblée nationale dotée des pouvoirs d'enquête, a annoncé samedi sa présidente Yaël Braun-Pivet (LREM).

Des auditions publiques

L'audition de Gérard Collomb sera publique et retransmise. Le groupe majoritaire LREM a également accepté la publicité des autres auditions à venir, avec des exceptions en particulier sur les questions de "sûreté de l'État".