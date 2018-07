L'affaire Benalla peut-elle faire vaciller le pouvoir ? Les révélations concernant Alexandre Benalla, ce chargé de mission de l'Élysée filmé en train de frapper des manifestants le 1er-mai se multiplient, alors que la garde à vue de ce proche d'Emmanuel Macron a été prolongée ce samedi. Tous les groupes d'opposition, droite et gauche confondus, jugent très sévèrement l’exécutif, qui avait été informé des violences dès le 2 mai et n'avait pas saisi la justice, préférant une mise à pied de quinze jours à l'époque. Depuis la révélation des images par le Monde, l'Elysée a engagé une procédure de licenciement et saisi la justice.

Trois enquêtes sont en cours, et Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, sera auditionné lundi matin à l’Assemblée nationale. L'indignation ne s'est jamais aussi vivement exprimée dans la classe politique depuis l'élection de mai 2017, jusqu'à paralyser les débats à l'Assemblée sur la réforme constitutionnelle.

à lire Qui est le discret Eurois Alexandre Benalla ?

Un scandale "du niveau du Watergate" pour Mélenchon

Ce samedi, Jean-Luc Mélenchon estime dans Le Monde que l'affaire Benalla est "du niveau du Watergate" et qu'Emmanuel Macron doit "assumer" ses responsabilités. "Le ministre de l'Intérieur est déjà disqualifié. Il a menti et beaucoup ! Plus aucun policier ne peut croire en sa parole. Bien sûr qu'il va démissionner et il ne sera pas le seul", pronostique le leader de La France insoumise. Il accuse aussi Emmanuel Macron de "s'organise(r) une milice personnelle".

"Une crise politique est ouverte. L'Assemblée est paralysée. La hiérarchie de la police aussi", poursuit Mélenchon. Vendredi, les députés de la France insoumise ont proposé une motion de censure du gouvernement.

La fin de la "République exemplaire" pour Laurent Wauquiez

Le chef de file des Républicains, Laurent Wauquiez, a pour sa part estimé que cette affaire scellait la fin de la République exemplaire voulue par le Président Macron. Il dénonce "de sombres coulisses derrière le décor de théâtre de la Macronie".

Cette #AffaireBenalla marque la fin du discours d'Emmanuel Macron sur

la République exemplaire. Les Français comprennent que tout n'était que communication et illusion. Derrière le décor de théâtre de

la macronie, il y a de sombres coulisses. #LeFigaro — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) July 21, 2018

Eric Ciotti s'interroge sur une "police parallèle"

"Est-ce qu'il y a une police parallèle dans ce pays, organisée par La République en marche?", a demandé Eric Ciotti, député Les Républicains, à l'Assemblée nationale vendredi. Eric Ciotti veut savoir pourquoi la justice n'a pas été saisie plus tôt des agissements commis par Alexandre Benalla.

Pourquoi le gouvernement et le ministre de l’Intérieur ont dissimulé les faits sans activer l’article 40 ? Y-a-t-il une police parallèle en France organisée par La République #EnMarche ? Il faut entendre les responsables de ce parti dont @CCastaner. #DirectAN#AlexandreBenallapic.twitter.com/URtr5m1Btv — Eric Ciotti (@ECiotti) July 21, 2018

Marine Le Pen dénonce "une affaire d'État"

"Si Macron ne s'explique pas, l'affaire Benalla deviendra l'affaire Macron", a prévenu la présidente du Rassemblement national (ex-FN) Marine Le Pen, dans un tweet. Elle dénonce, dans une vidéo, une "affaire d'État". Pour la présidente du Rassemblement national, cette affaire met également "en lumière la tentation de polices parallèles agissant en dehors de tout cadre légal".

« L'affaire #AlexandreBenalla/#VincentCrase est une affaire d'Etat. [...] Comment, pourquoi, par qui ces actes ont été couverts, que révèlent-ils de la nature du pouvoir qui se met en place avec #Macron ? »



📹 Retrouvez, en vidéo, ma réaction à ce scandale majeur. #BenallaMacronpic.twitter.com/yX6p2eGR99 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) July 20, 2018

Une "affaire d'État" également pour le Parti socialiste

Le Parti socialiste est tout aussi sévère. "J’attends que le président de la République s’exprime. Il ne peut pas faire la leçon à la terre entière et ne pas dire comment il gouverne dans sa maison", a réagi le premier secrétaire du PS Olivier Faure jeudi sur franceinfo. "Je trouve cette affaire dramatique. Nous parlons de l’idée même que nous nous faisons de la justice dans ce pays. On apprend par la bouche du porte-parole de l’Elysée qu’il y a une justice pour le commun et puis une justice pour les collaborateurs du chef de l’État ", s'est indigné le chef de file des socialistes.

Le 1er mai c'était un fait divers. Depuis le 2 mai c'est une affaire d'Etat parce que le pouvoir savait, qu'il a couvert, et que depuis il ment. #AffaireBenallapic.twitter.com/rTHqjQJFy1 — Olivier Faure (@faureolivier) July 20, 2018

Benoît Hamon demande la démission de Gérard Collomb

Benoît Hamon, du mouvement Générations a demandé vendredi la démission de Gérard Collomb. L'ancien candidat du Parti socialiste à la Présidentielle estime que le ministre de l'Intérieur a dissimulé délibérément des informations, et s'est montré indigne de sa fonction.

En dissimulant délibérément des informations à la représentation nationale et à la justice, @gerardcollomb s’est montré indigne de sa fonction et a porté atteinte aux fondements de notre démocratie. J’appelle à sa démission. #AffaireBenallahttps://t.co/8SHMkFyWMX — Benoît Hamon (@benoithamon) July 20, 2018

Une "crise majeure" pour Jean-Christophe Lagarde

Jean-Christophe Lagarde, député de Seine-Saint-Denis et président du groupe UDI, Agir et Indépendants à l'Assemblée, a estimé ce samedi sur franceinfo que "C'est le droit des Français d'avoir toute la lumière, toute la vérité, et d'entendre ce que chacun des responsables que nous allons auditionner a à dire". Il fait référence à l'audition de Gérard Collomb prévue lundi matin à l'Assemblée nationale, qui sera publique. "Il y a manifestement une crise majeure au sein du pouvoir exécutif, et quand il y a crise, ce sont les institutions qui doivent permettre d'en sortir. Chaque Français a le droit de pouvoir manifester sans risquer d'être atteint par les violences de quelqu'un qui fait semblant d'être policier et qui s'abrite au sein du pouvoir", a-t-il taclé.

#AlexandreBenalla Nous avoir le devoir de tirer des leçons de cette crise : lorsqu'il y a un excès de pouvoir, c'est qu'il n'est pas balancé par un contre-pouvoir. C'est le cas de la République française. Saisissons l'occasion du #PJLConstit pour corriger ça ! pic.twitter.com/X0urmh8nfH — Jean-Christophe Lagarde (@jclagarde) July 21, 2018

Emmanuel Macron reste silencieux

Au cœur de la tourmente, le chef de l'Etat est resté jusqu'ici silencieux. Il doit travailler ce week-end à la Lanterne près de Versailles "comme d'habitude", selon l'Elysée.