Affaire Bruno le Roux : des Strasbourgeois dénoncent une "injustice"

Le parquet financier a ouvert une enquête préliminaire après les révélations sur Bruno Le Roux. Le désormais ex-ministre de l'Intérieur aurait employé ces deux filles alors lycéennes comme assistantes parlementaires. Devant une agence pôle emploi de Strasbourg, cette nouvelle affaire agace.

Bruno Le Roux n'est plus ministre de l'Intérieur. Il a remis sa démission ce mardi soir après les nouvelles révélations concernant l'emploi de ses deux filles comme assistantes parlementaires. Selon l'émission Quotidien, sur TMC, Bruno Le Roux a employé ses filles pendant qu'elles étaient lycéennes puis étudiantes, en tant qu'assistantes parlementaires. Des "jobs d'été" pour un montant total de 55.000 euros.

Les dirigeants doivent montrer l'exemple - Allium

Pour certains demandeurs d'emplois strasbourgeois cette nouvelle affaire sonne comme une injustice. Pour Allium, "ce n'est pas normal". Il cherche du travail depuis huit mois, dans la restauration par exemple, et il ne trouve rien. Selon lui, "les dirigeants doivent donner l'exemple et là c'est une injustice". Constat partagé par Christine. Cette quinquagénaire n'a pas d'emploi stable depuis dix ans, depuis que son usine a été délocalisée en Pologne. Christine enchaîne les missions d'intérim, pas de CDD ni de CDI et selon elle "quand tu es pistonné c'est bon, cela marche comme sur des roulettes, mais quand t'es pas pistonné, c'est la galère".

La galère, Justine connaît. La jeune femme cherche du travail et n'a plus droit à l'allocation chômage parce qu'elle a travaillé trois mois et demi, il en fallait quatre pour réactiver ses droits. Elle aimerait faire une formation mais cela coûte trop cher. Pour elle, ces affaires montrent surtout l'inégalité des chances entre ceux "qui font les démarches, qui galèrent et ceux qui ont tout d'un claquement de doigts". Jonathan est presque dégoûté, il ne croit plus les politiques : "J'en ai ras-le-bol de ces affaires, ils nous promettent des choses pour les jeunes alors qu'au final on a rien, on se retrouve le bec dans l'eau". Nadia, elle a confiance dans la justice française. Cette Algérienne est arrivée à Strasbourg en 2013, elle sait qu'elle peut faire confiance aux institutions : "Ici en France, il y a une justice qui dépasse tout le monde, on peut poursuivre les responsables".

Et le responsable cette fois-ci, c'est donc Bruno Le Roux. Le parquet financier a ouvert une enquête préliminaire.