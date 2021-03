Affaire Bygmalion : "La défaite de Nicolas Sarkozy en 2012 a achevé de dynamiter la droite"

Quinze jours après avoir été condamné dans l'affaire dite "des écoutes", Nicolas Sarkozy est jugé à nouveau à partir de mercredi à Paris, cette fois pour les dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012. Quatorze personnes en tout comparaissent devant le tribunal correctionnel, dont Jérôme Lavrilleux, le directeur-adjoint de cette campagne. C'est lui qui a révélé, en 2014, le système de double comptabilité et de fausses factures mis en place pour dissimuler les dépassements de plafonds du compte du candidat. Aujourd'hui retiré de la vie politique, il est installé à Abjat-sur-Bandiat, dans le Périgord vert, où il tient un gîte. Invité de France Bleu Périgord à la veille de ce procès, il affirme ne plus du tout être dans la politique. "Je suis juste un citoyen qui vote [...] Je suis vacciné, j'ai un peu payé pour voir."

France Bleu Périgord : Pourquoi vous être installé ici, dans le Périgord vert?

Jérôme Lavrilleux : C'est une région que je ne connaissais pas, que j'ai découverte en 2014, un peu malgré moi au départ , et qui est une région fantastique. Le Périgord vert a un avantage, c'est que maintenant, grâce à la gare TGV d'Angoulême, nous sommes reliés au reste du monde, c'est à dire à Paris et au reste de l'Europe très rapidement. C'est un avantage extrêmement important, notamment quand vous êtes dans le tourisme et que vous souhaitez recevoir des visiteurs étrangers.

Avec l'ouverture du procès Bygmalion, vous allez retourner dans la tempête parisienne. Vous serez aux côtés de l'ancien président, dont vous étiez le directeur-adjoint de campagne. Comment vous sentez-vous à la veille de ce procès ?

C'est un peu compliqué pour moi. La procédure a commencé en 2014, et l'enquête est close depuis 2017. Ça fait très longtemps que je l'attends, ce procès. Je n'ai fait aucun recours, aucun pourvoi en quelque sorte que ce soit. Et c'est sans doute anecdotique pour beaucoup, mais pour moi c'est important : mon avocat est hospitalisé en réanimation depuis la semaine dernière à cause du Covid. Donc c'est un petit moment d'angoisse que d'arriver à un procès sans avocat.

J'ai déposé une demande de renvoi, pour permettre à mon avocat de se remettre sur pied et pouvoir bénéficier d'une défense à laquelle n'importe quelle personne qui doit affronter la justice doit avoir droit.

Vous allez avoir une place centrale dans ce procès. On se souvient de votre interview sur BFM TV en 2014 où vous reconnaissez avoir eu un rôle dans la falsification des comptes de campagne.

Je reconnais ne pas m'être opposé au fait de faire payer par le parti, l'UMP, des dépenses qui auraient dû être mises dans les comptes de campagne. Tous les mots sont importants... Je n'ai jamais reconnu avoir falsifié quoi que ce soit, puisque je n'ai jamais rien falsifié.

Vous vous reconnaissez ne pas vous y être opposé. Est-ce que vous regrettez de l'avoir reconnu ? Et de ne pas vous y être opposé ?

Je pense qu'il ne faut jamais regretter de dire la vérité. Quant à savoir si je dois regretter de ne pas y être opposé, je n'en sais rien. Dans les conditions dans lesquelles ça s'est fait, au moment où ça s'est fait, je n'ai pas vu d'autre solution ou d'autre issue possible. Sans doute beaucoup de gens plus intelligents que moi et beaucoup plus courageux que moi peuvent vous dire maintenant que s'ils l'avaient su, ils s'y seraient opposés. Mais dans les conditions de l'époque, je n'ai pas entrevu d'autre porte de sortie. On peut le regretter maintenant. Je suis prêt à en payer les conséquences, d'ailleurs, j'en paie les conséquences depuis sept ans maintenant. Mais ce sera à la justice de dire quelles sont les responsabilités des uns et des autres.

Cette affaire a commencé à dynamiter la droite. Il y a eu ensuite la campagne de 2017 et les affaires judiciaires de François Fillon. Quel regard portez-vous sur votre famille politique et sur la politique telle qu'elle a évolué depuis ?

Ce qui a dynamité la droite, c'est la guerre entre Jacques Chirac et Edouard Balladur en 1995. Depuis, on vit sur les répliques de cela. Ce qui a achevé de dynamiter la droite, c'est la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012, puis celle de François Fillon en 2017. François Fillon ne perd pas à cause de l'affaire Bygmalion. C'est lui qui a fait éclater l'affaire Bygmalion pour se venger de son meilleur ennemi, Jean-François Copé.

Vous comparaissez aux côtés de Nicolas Sarkozy, qui se trouve sur le devant de la scène judiciaire pour la deuxième fois en quelques semaines. Pourtant, il apparaît toujours comme un recours, comme un homme providentiel pour la droite. Comment l'expliquez-vous ?

Ça ne m'intéresse pas du tout, je suis plus du tout dans ça. Je suis juste un citoyen qui vote. Et cette espèce de ritournelle sur le recours éternel a été tranchée par la primaire en 2017. Nicolas Sarkozy ne franchit pas le premier tour. Les Français de droite ont déjà tranché ce sujet-là. La dernière fois que Nicolas Sarkozy a été élu, c'était en 2007, c'est à dire il y a bientôt, aujourd'hui, presque 14 ans, c'est ça ? Ça fait beaucoup...

Vous suivrez donc la campagne de 2022 comme un citoyen depuis Abjat-sur-Bandiat ?

Sans doute en écoutant France Bleu Périgord, avec beaucoup de plaisir, mais pas en tant qu'engagé dans une campagne politique. Je suis vacciné, j'ai un peu payé pour voir.