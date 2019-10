Affaire Bygmalion: Philippe Briand, le président de la Métropole de Tours, sera bien jugé en correctionnelle

Nicolas Sarkozy et Philippe Briand à la fête de la violette en juillet 2015

Nicolas Sarkozy comparaîtra bien devant un tribunal correctionnel pour "financement illégal de campagne", dans le cadre de l'affaire Bygmalion. C'est la Cour de cassation, la plus haute juridiction française, qui a rendu cette décision ce mardi. Après 2 ans et demi de bataille de procédures, l'ancien président de la République est renvoyé devant la justice pour le dépassement des frais de sa campagne électorale pour la présidentielle de 2012. Dans ce dossier, 7 autres personnes sont poursuivies dont Philippe Briand le président de Tours Métropole qui était à l'époque le trésorier de la campagne de Nicolas Sarkozy. Dans cette affaire qui met en lumière un système de fausses factures pour cacher l'explosion non autorisée des comptes de campagne, le Président de Tours-Métropole, Philippe Briand contestait lui aussi son renvoi en correctionnel.

Philippe Briand le répète, il était juste là pour signer les chèques et il n'y a pas eu d'enrichissement personnel

Philippe Briand est mis en examen dans cette affaire pour usage de faux, abus de confiance, recel d'abus de confiance, complicité de financement illégal, escroquerie. Sa ligne de défense reste la même depuis le début de cette affaire. Même si il était trésorier de la campagne, il était le payeur. Il signait les chèques en fonction des factures qu'on lui présentait, et qui étaient validées par le directeur de campagne. Il rappelle aussi qu'il n'a perçu aucun centime, qu'il n'y a pas eu enrichissement personnel, ni détournement.