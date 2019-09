Affaire Cabaré : "je suis serein mais affecté", le député toulousain réagit aux accusations de harcèlement

Depuis les révélations sur l'enquête qui vise le député LREM, on découvre ses relations tumultueuses avec au moins deux anciens collaborateurs. Accusé de harcèlement moral et sexuel et de licenciement abusif, Pierre Cabaré annonce qu'il a déposé deux plaintes début août.

Toulouse, France

En plein Grenelle sur les violences conjugales, la majorité se serait sûrement bien passée de cet épisode. La suppléante et ancienne attachée parlementaire du député toulousain Pierre Cabaré a déposé plainte pour harcèlement sexuel et moral et agression sexuelle. Celui qui est par ailleurs vice-président de la délégation aux droits des femmes, auraient eu des propos et des comportements déplacés envers plusieurs collaborateurs et notamment sa suppléante.

La réaction du député

La suppléante du député a depuis été licenciée de son poste d'attachée parlementaire, tout comme un autre collaborateur en début d'année. Un homme qui a pris la défense de sa collègue. "Je suis serein mais affecté" confie le parlementaire à France Bleu Occitanie. Pierre Cabaré dit ne pas connaître la teneur de la plainte qui le vise et explique également qu'après deux procédures le visant devant les prud'hommes, il a décidé de contre attaquer et annonce que son avocat a déposé début août une plainte pour dénonciation calomnieuse et une autre pour fausses attestations à l'encontre des deux collaborateurs.

Pierre Cabaré se serait séparé de six collaborateurs depuis le début de son mandat. Le turn-over dans les équipes des députés peu expérimentés est assez fréquent mais de l'aveu d'un parlementaire très expérimenté : six, c'est beaucoup.

Aujourd'hui, Pierre Cabaré est aussi vice-président de la commission de l'égalité femme/homme à l'assemblée et qu'en pleine Grenelle sur les violences conjugales et sur fond de mouvement #Metoo Cette plainte tombe donc plutôt mal pour la ministre Marlène Schiappa et la majorité. Ce midi, Pierre Castéras, le référent LREM en Haute-Garonne, évoquait "une affaire privée" et assurait ne pas avoir cherché à joindre le parlementaire.

Elu sans le soutien officiel d'En Marche

En 2017, treize jours avant le premier tour des élections législatives, la commission nationale d'investiture d'En Marche suspend son soutien au candidat toulousain, prothésiste dentaire de métier. Motif : Pierre Cabaré n'a pas un casier judiciaire vierge. Après les législatives de 2002 (où il s'était présenté pour Cap 21) il a été condamné pour défaut de comptes de campagne. Le candidat Cabaré n'avait pas suivi la procédure de financement et avait omis de préciser cette condamnation, élément rédhibitoire dans les statut d'En Marche qui se voulait alors le mouvement d'une nouvelle génération de politiques irréprochables. Sauf qu'il était trop tard pour retirer le matériel électoral, les électeurs de la première circonscription de Toulouse et Blagnac avaient donc trouvé des bulletins estampillés Cabaré-En Marche dans leur bureau de vote. Pierre Cabaré a remporté le scrutin avec un peu plus de 51% et il est entré dans la majorité. Le recours déposé par son adversaire de droite avait été rejeté en novembre 2017 par le Conseil constitutionnel. Les sages ont estimé que cet épisode avait eu peu d'impact sur le résultat.