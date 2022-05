Affaire Damien Abad - Valérie Rouverand : "Nous avons une Justice dans ce pays (..) aucune impunité"

"Le gouvernement est aux côtés de celles qui, suite à une agression ou à du harcèlement, ont l'immense courage de parler", a indiqué lundi la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, après des accusations de viol relayées par la presse de deux femmes à l'endroit de Damien Abad, ministre des solidarités. Selon Mediapart, deux femmes, dont le journal a recueilli les témoignages, accusent Damien Abad de viol en 2010 et en 2011. Valérie Rouverand, coréférente LaRem (Renaissance) dans le Gard, était l'invitée de France Bleu Gard Lozère ce lundi, à 7h45, et elle a réagi sur ce sujet : "Bien évidemment, on est tous touchés par cette affaire. On se pose des questions. Nous avons une Justice. Et si la justice est saisie -E. Borne l'a très bien dit- et que les faits sont révélés, il n'y aura aucune impunité. (..) On lit beaucoup sur cette affaire, je pense à ces femmes qui ont témoigné, mais il faut que la Justice soit saisie."

