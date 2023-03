Affaire des assistants d'eurodéputés du Modem : "Enfin !", réagit François Bayrou, renvoyé devant un tribunal

"Il n’y a qu’un mot qui me vienne, c’est enfin !", réagit François Bayrou ce jeudi au micro de France Bleu Béarn Bigorre. Le président du Modem et dix autres personnes, soupçonnés d'avoir fait bénéficier plusieurs assistants parlementaires d'emplois fictifs, sont renvoyés devant les tribunaux, a-t-on appris à la mi-journée. "Ça fait 6 ans qu’on a fait traîner cette affaire. On va s’apercevoir qu’au bout du compte, il ne reste pratiquement rien. Puisque étape après étape, on a libéré, exonéré, innocenté, les députés européens l’un après l’autre."

ⓘ Publicité

"J'ai le cuir solide"

"On va faire la preuve que tout ça n’a été qu’un assaut d’accusations fausses et infondées", reprend celui qui est aussi maire de Pau. "Mais il aura fallu six ans, peut-être sept ans, car on ne sait pas quand le procès viendra. Il faut avoir le cuir assez solide pour résister à tout ça. Alors ça tombe bien, moi j’ai le cuir solide."

Onze personnes physiques, ainsi que le MoDem et l'ex-UDF sont renvoyés devant un tribunal par deux juges d'instruction. Ils sont soupçonnés d'avoir utilisé des fonds européens pour embaucher des assistants parlementaires alors que ces derniers auraient travaillé, au moins partiellement, pour le parti entre 2009 et 2014. 1,4 million d'euros sont concernés.