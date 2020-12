Affaire des écoutes : Nicolas Sarkozy, "un homme honnête" selon Gérald Darmanin

Invité sur franceinfo ce jeudi, l'actuel ministre de l'intérieur Gérald Darmanin a pris la défense de l'ancien président Nicolas Sarkozy, mis en cause dans l'affaire des "écoutes".

Nicolas Sarkozy et Gérald Darmanin lors de l'hommage à Charles Aznavour en octobre 2018.

"Je crois le président Sarkozy parce que sais que c'est un homme qui est honnête", a déclaré ce jeudi sur franceinfo Gérald Darmanin, actuel ministre de l'Intérieur, alors que quatre ans de prison dont deux avec sursis contre Nicolas Sarkozy ont été requis contre l'ancien chef de l'Etat dans l'affaire dite des "écoutes".

"Ce n'est pas à moi de juger de telle ou telle affaire. Je l'ai vu travailler de près, c'est un homme qui, toute sa vie, a été voué à la vie politique et aux Français. On peut être en désaccord avec ses idées politiques, j'ai parfois eu des désaccords avec le président Sarkozy, c'est un homme de caractère. Je pense qu'il a été un très grand président et qu'il apporte dans le débat public des choses importantes. Pour le reste je suis trop respectueux des institutions pour porter un jugement de ce que fait la justice", a précisé Gérald Darmanin.

C'est un homme qui, toute sa vie, a été voué à la vie politique et aux Français.

Gérald Darmanin discute "souvent" avec Nicolas Sarkozy "au téléphone. Je ne l'ai pas fait hier par manque de temps mais je le ferai évidemment cette semaine. J'ai eu la chance il y a quelques jours de voir le président Sarkozy puisqu'il m'a rendu visite à Beauvau pour un petit-déjeuner. Je veux lui redire mon soutien personnel et l'affection et le respect profond que j'ai pour sa vie d'homme politique et sa vie d'homme. Je pense que c'est un homme qui a beaucoup servi la République."