Affaire des écoutes : un procès requis contre Nicolas Sarkozy, selon Le Parisien

Selon les informations du Parisien ce vendredi, le Parquet national financier a demandé le renvoi de Nicolas Sarkozy devant le tribunal correctionnel dans l'affaire dite des "écoutes".

Le Parquet national financier (PNF) a requis le renvoi en correctionnelle de Nicolas Sarkozy dans l'affaire des écoutes, selon les informations du Parisien ce vendredi soir. L'ancien président de la République pourrait donc faire face à un procès. Le PNF, dont le réquisitoire était attendu depuis longtemps, demande également le renvoi en correctionnelle de l'avocat Thierry Herzog, et de l'ancien premier avocat général près la Cour de cassation, Gilbert Azibert.

Selon les informations du Parisien, le réquisitoire a été signé jeudi par la procureure du PNF Elaine Houlette, et doit désormais être notifié aux différentes parties. Le PNF n'a pas fait de commentaires. Et le défenseur de Gilbert Azibert, Me José Allegrini, a déclaré ne pas être au courant.

Une mise en examen qui remonte à 2014

Dans cette affaire, Nicolas Sarkozy a été mis en examen en juillet 2014 pour trafic d'influence actif, corruption active et recel de violation de secret professionnel. Il est soupçonné d'avoir, avec son avocat, tenté d'obtenir de Gilbert Azibert des informations sur une procédure à la Cour de cassation où il était magistrat, en échange d'une nomination à Monaco.

Mais la procédure a pris du temps car de nombreux recours ont été déposés. En 2015 notamment, la cour d'appel de Paris avait validé la procédure, contestée par les principaux mis en cause car les informations avaient été obtenues par des écoutes effectuées dans le cadre d'une autre procédure.