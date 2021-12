Affaire des époux Masset : l'opposition dénonce l'absence de réaction de la majorité tourangelle

Christophe Bouchet, président du groupe d'opposition "Tours Nous Rassemble"', demande un audit sur les relations entre la mairie de Tours et l'Apajh 37.

Elle était la grande absente du conseil municipal de Tours, ce lundi 6 novembre. Cathy Münsch-Masset avait, quelques minutes avant la séance, envoyé un mail pour indiquer sa démission de sa poste de première adjointe à la ville de Tours. Mais elle reste conseillère municipale.

L'élue socialiste a également décidé "de se mettre en retrait" de son poste de conseillère régionale, pour se consacrer à sa défense. Elle est poursuivie pour "recel d'abus de confiance aggravé" dans un dossier de détournements de fonds publics impliquant son mari Guillaume Masset. En garde à vue, le 23 novembre dernier, il a reconnu avoir détourné, sur deux ans, plus de 350.000 euros destinés à l'Association pour jeunes et adultes handicapés (Apajh 37), dont il est le directeur général.

"Il n'y a eu aucune prise de position de votre part, sur ce qu'a avoué M. Masset, pour dire que c'était inadmissible"

Comme attendu, la séance du conseil municipal a été fortement marquée par cette affaire. Avant d'évoquer l'ordre du jour, Emmanuel Denis a fait une rapide parenthèse et a réitéré que la ville ne se portera pas partie civile. Il a simplement assuré vouloir continuer les chantiers engagés en matière sociale, avant de laisser la parole à l'opposition, qui a saisi la balle au bond.

"Il n'y a eu aucune prise de position de votre part, sur ce qu'a avoué M. Masset, pour dire que c'était inadmissible", tacle notamment l'élu Benoist Pierre, du groupe Les Progressistes. Christophe Bouchet, président du groupe de droite "Tours Nous Rassemble", lui, rappelle ses nombreuses alertes sur les mandats cumulés par Cathy Münsch-Masset. "On l'a répété plein de fois, j'ai même l'impression qu'on vous a fatigué avec ça. Personne ne s'est élevé pour dire que ça posait un petit problème. Vous allez me dire que tout cela, ce n'est que de l'enrichissement personnel, que c'est extérieur à la mairie... Ce n'est pas vrai. Ce conseil a une vrai responsabilité. Qui ne savait pas que M. Masset avait succédé à sa femme [NDLR : il a pris sa suite début 2017] ?"

La presse locale attaquée

Seul le conseiller LREM, Pierre Commandeur, fait bande à part dans le camp de l'opposition. Il préfère parler du traitement médiatique de l'affaire et accuse, à demi-mot, la presse locale de mettre tous les élus dans le même panier. La Nouvelle République en prend pour son grade. France Bleu Touraine aussi. Il évoque notamment notre enquête paru ce lundi 6 novembre. "Quand je prends la citation de France Bleu, qui parle du "symbole de l'omerta et de l'entre-soi qui règnent en maître à Tours depuis des années", ce n'est pas anodin. L'omerta, cela veut dire qu'il y a un système mafieux. Il existe un système mafieux politique à Tours ? J'aimerais bien que France Bleu m'explique."

Surprenante prise de position pour un ancien adhérent de l'association Anticor, qui promeut plus d'éthique en politique. Quoi qu'il en soit, la perche est trop belle pour le maire de Tours, Emmanuel Denis, qui s'attaque aussi à la presse. "Je partage votre prise de position M. Commandeur concernant le traitement par les médias, dit-il pour clore le débat. Moi, je suis assez désolé qu'on n'ait pas eu un peu de dignité dans les propos des uns et des autres".

Dans tout ça, pas un mot sur l'Apajh 37, la principale victime de cette histoire. Pas de condamnation sur les agissements de Guillaume Masset. Olivier Lebreton, élu de droite et membre du groupe "Tours Nous Rassemble", ironise : "On vous a connu plus militant M. le maire quand il fallait manifester contre les violences policières ?"

Quant à Guillaume Masset, poursuivi pour "faux", "usage de faux" et "abus de confiance" et Cathy Münsch-Masset, poursuivie pour "recel d'abus de confiance aggravé", ils seront jugés le 8 février 2022 au tribunal correctionnel de Tours. Ils sont, jusqu'à preuve du contraire, présumés innocents.