Affaire des masques du candidat Serge Grouard : nouvelles révélations de France Bleu Orléans

Après une première enquête menée avec la Cellule investigation de Radio France sur la distribution de masques chirurgicaux par Serge Grouard, alors candidat L.R aux municipales à Orléans, France Bleu Orléans révèle aujourd'hui de nouveaux éléments : la liste complète des donateurs, la mise en garde de l'un de ses colistiers sur le fait que la campagne électorale n'était pas suspendue pendant la crise sanitaire et le compte rendu du comité directeur de l'association des maires du Loiret (AML) du 25 juin 2020.

La liste des mécènes de l'opération

Si Serge Grouard a bien été élu maire d’Orléans avec une confortable avance, le come back du candidat LR reste toujours suspendu à une incertitude. Comme nous l’avions révélé Serge Grouard a distribué dans l’entre-deux-tours 80.000 masques chirurgicaux à divers professionnels et fait la promotion de ces distributions sur les réseaux sociaux. Ces masques ont été financés par des entreprises privées. Six entreprises implantées dans l’agglomération orléanaise et un particulier ont versé, sous forme de dons, 41.500€ à l’association des maires du Loiret, qui a ensuite passé la commande de masques et confié à Serge Grouard le soin de les distribuer. Pour certains spécialistes du droit électoral, ces distributions peuvent s’apparenter à des opérations de campagne électorale or un candidat n’a pas le droit de recevoir des dons ou une aide de la part de personnes morales.

Par ailleurs, Serge Grouard a toujours refusé de communiquer la liste des mécènes qui ont fait un don à l'AML. Cette liste, France Bleu Orléans a pu se la procurer. Ils sont au nombre de sept. Engie Délégation régionale Centre-Val de Loire (20.000 euros), SAS Christine (10.000 euros), BEG Ingénierie (5.000 euros), Groupe Roy Energie (3.000 euros), CAPHOTEL (2.000 euros), Orcom (1.000 euros) et Pierre Myskiw (500 euros).

L'identité de certains de ces donateurs soulève quelques interrogations. Si Serge Grouard a toujours affirmé que sa "chaîne de solidarité" était totalement indépendante de sa campagne municipale, on trouve néanmoins deux entreprises appartenant à deux de ses colistiers. C'est le cas tout d'abord du Groupe Roy Energie dont le dirigeant est Romain Roy, colistier de Serge Grouard et nommé depuis adjoint chargé de la transition énergétique et du développement durable. Même cas de figure pour la société Orcom présidée par Michel Martin, colistier et aujourd'hui adjoint au maire chargé des finances. Associé chez Orcom, Thibault Closset, sur la liste "Les Orléanais au cœur" est devenu pour sa part conseiller municipal délégué au budget. Comme nous l’avait expliqué lors de notre précédente enquête Romain Rambaud, professeur de droit public à Sciences Po Grenoble et spécialiste du Droit électoral, au regarde de la jurisprudence de la commission des comptes de campagne (CNCCFP), le fait d’organiser ce type de distribution avec l’aide de colistiers accrédite le fait qu’il s’agit d’une opération de campagne. Sollicités, ni Michel Martin, ni Romain Roy n'ont souhaité répondre à nos questions.

Des donateurs qui posent question

Quatre autres entreprises donatrices sont bien connues des milieux économiques orléanais. A nos confrères de la République du Centre, Serge Grouard avait assuré qu' "aucune entreprise du BTP ne figurait parmi les donateurs". Or on trouve dans cette liste la société BEG Ingénierie, qui a été notamment maître d'oeuvre du chantier de la ZAC Charpenterie à Orléans. Figurent aussi la SAS Christine qui est une société de fonds de placement présidée par Arthur Barbosa et CAPHOTEL qui est la filiale hôtellerie du groupe Deret. A la question posée par France Bleu Orléans à l'ensemble des donateurs : votre société avait-elle conscience en achetant ces masques qu'ils seraient distribués par un candidat à une élection municipale ? La société CAPHOTEL, par l'intermédiaire de son directeur d'exploitation, Abdelali Manni, a répondu "nous ne sommes jamais posé ce type de question. Il ne nous appartenait pas de nous substituer aux arbitrages de distribution de l’AML".

L'aide décisive d'Engie

Enfin surtout l’opération n’aurait pas pu être montée sans l’aide décisive d’Engie qui en a payé presque la moitié. Le fournisseur de gaz et d’électricité, via sa délégation régionale, ne semble pas avoir effectué un don, mais un achat auprès de l'AML, comme l'atteste le bon de commande. Interrogée, la communication nationale d’Engie affirme que l’entreprise a participé à d’autres opérations de ce type sur le territoire, mais qu’elle ne savait pas que les masques seraient distribués à des professionnels par un candidat : "le courrier de l’AML indiquait que la distribution allait être faite aux communes du Loiret et de la métropole d’Orléans".

Par ailleurs, la déléguée régionale d'Engie Sabine Guillien qui a signé l’engagement de sa société dans l’opération est aussi présidente du Fleury Loiret handball, en partie financé par Orléans métropole. Lors du débat d'entre-deux-tours organisé par France Bleu Orléans, Serge Grouard avait qualifié de "surréaliste" l'hypothèse d'un éventuel retour d'ascenseur pour les donateurs de cette opération de masques. Interrogé sur ces nouveaux éléments apportés par France Bleu Orléans, Serge Grouard n'a pas répondu précisément. Comme lors de notre première enquête, l'ancien maire réélu le 28 juin dernier, indique qu"on est alors en plein confinement et donc nous ne sommes plus en campagne électorale" et qu'il a "proposé ces masques à plusieurs reprises et en toute discrétion à la mairie. Monsieur Carré les a refusé. Devais-je alors renoncer à ces masques?" Ce lundi 6 juillet, une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet d'Orléans pour soupçons de financement illégal de campagne électorale.

L'avertissement de Charles-Eric Lemaignen

Depuis le début, et malgré les éléments réglementaires apportés par l'enquête de la Cellule Investigation de Radio France et France Bleu Orléans, Serge Grouard continue donc d'affirmer que "la campagne électorale était suspendue" au moment où, début mai, il distribue les masques. Or, le 24 avril, l'un de ses colistiers, Charles-Eric Lemaignen fait l'analyse inverse. Via la boucle Telegram sur laquelle les élus du conseil municipal d'Orléans échangent durant le confinement, l'ancien président de l'agglo prévient : "Je rappelle que pendant cette période de crise sanitaire, nous restons en période électorale. Certains peuvent le regretter mais c'est la loi".

Extrait d'échanges entre élus de la ville d'Orléans sur la boucle Telegram durant le confinement - Capture d'écran Telegram

Certes, Serge Grouard, qui a refusé de s'inscrire à cette boucle Telegram, ne participe pas à cet échange mais il apparaît étonnant que l'un de ses très proches ne l'ait pas également alerté sur cette règle électorale. Pourquoi ce que reproche Charles-Eric Lemaignen à la majorité municipale de l'époque ne serait pas valable pour son propre camp ?

