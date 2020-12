Affaire des masques : les comptes de campagne du maire d'Orléans Serge Grouard ne sont pas rejetés, mais...

C'est une décision très attendue : la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) vient de décider de ne pas rejeter les comptes déposés par le candidat LR Serge Grouard après les élections municipales 2020 à Orléans. C'est ce que nous indique une source proche de la commission, confirmant une information de La République du Centre.

Serge Grouard avait distribué 80.000 masques chirurgicaux

Serge Grouard avait remporté ce scrutin le 28 juin lors du second tour, mais une polémique avait éclaté quelques jours avant en raison de soupçons de financement illégal de sa campagne : avec plusieurs colistiers, il avait en effet distribué 80.000 masques chirurgicaux en mai dernier à Orléans et dans d'autres communes du Loiret, des masques acquis grâce à des dons d'entreprises privées (France Bleu Orléans en avait révélé la liste complète).

Le courrier notifiant cette décision a été envoyé ce matin à Serge Grouard, indique la CNCCFP qui refuse d'en dire plus, mais le sens de la décision, selon nos informations, est bien le suivant : pas de rejet des comptes de campagne.

Une réformation des comptes de campagne de Serge Grouard

Mais la commission va procéder à ce qu'on appelle "une réformation" : elle estime que le don de masques au candidat Serge Grouard par l'association départementale des maires du Loiret (qui a servi "d'intermédiaire" avec les entreprises privées) doit être intégré aux comptes de campagne : la somme qui sera remboursée à l'actuel maire d'Orléans au titre du remboursements des frais engagés pendant la campagne sera, en conséquence, amputée de 25.000 euros.

La commission a validé mes comptes de campagne" (Serge Grouard)

C'est d'ailleurs ce qu'explique Serge Grouard, dans un court communiqué ce jeudi à 17h45 : "par sa décision, la Commission de contrôle des comptes de campagne a validé notre compte de campagne et l’a réformé de telle sorte que le remboursement ne sera pas de 50 000 euros mais de 25 000 euros. J’en prends acte". Le maire n'en dira pas plus à ce stade, indique son entourage.

Une décision qui soulève bien d'interrogations : pourquoi cette décision alors que le don des masques semble être intégré aux comptes de campagne ? Pourquoi cette somme de 25.000 euros, à quoi correspond-elle ? Sachant que le coût estimé des masques distribués est de plus de 40.000 euros. Il sera possible de répondre à ces questions lorsque la décision complète sera rendue publique, a priori la semaine prochaine, fait savoir la commission.

Et rappelons qu'une enquête préliminaire est en cours, dans cette affaire, déclenchée le 6 juillet après le signalement effectué auprès du parquet d'Orléans par un ancien conseiller municipal orléanais, Tahar Ben Chaabane. Le fait que la commission intègre le don de masques à un candidat par un tiers, dans les comptes de campagne va-t-il inciter, par exemple, le parquet à poursuivre Serge Grouard sur le plan pénal ? Notamment au titre de l'article 52.8 du code électoral.

Serge Grouard s'était défendu

Le maire d'Orléans avait indiqué le 18 juin "tout assumer juridiquement et moralement" dans cette affaire, estimant qu'il en allait alors de la santé publique, en pleine première vague de l'épidémie de Covid-19, et rappelant qu'il avait distribué ses masques parce que le maire d'alors, Olivier Carré, les avait refusés. Serge Grouard a également expliqué qu'il n'était pas en campagne lors de cette distribution de masques, puisque après le premier tour le 15 mars, la date du second tour n'était pas encore fixée et un report à l'automne 2020 était alors envisagé par les autorités.