Affaire Fillon : assistants parlementaires et nègres, même combat pour Yves d'Amécourt

Le maire de Sauveterre de Guyenne et soutien de la première heure de François Fillon estime normal que les enquêteurs n'aient trouvé aucune trace du travail de Pénélope Fillon. Certains assistants parlementaires - à l'image des nègres en littérature - sont totalement invisibles selon lui.

France Bleu Gironde : Continuez-vous à soutenir bec et ongles François Fillon?

Yves d'Amécourt : Oui bien sûr! Je voudrais que les journalistes qui sont enfermés dans leurs logiques urbaines réfléchissent un peu au mode de fonctionnement de nos élus ruraux. Pour ma part, lorsque j'étais conseiller général j'avais mon bureau chez moi et je recevais chez moi. Je ne vois pas aujourd'hui pourquoi on leur fait ce reproche, c'est là que sont tous leurs dossiers.

France Bleu Gironde : une assistante parlementaire qui n'avait ni badge ni boîte mail de l'assemblée, cela n'instaure pas un doute en vous ?

Non, absolument pas, il y a des assistants parlementaires qui sont à l'assemblée, et il y en a d'autres qu'on ne voit jamais, parce qu'ils sont dans l'ombre et dans la discrétion, ils font des recherches documentaires et travaillent chez eux grâce à Internet. Un attaché parlementaire, ce n'est pas lui qui doit être sur les estrades, il reste très discret, toujours en recul, il n’apparaît nulle part, il utilise le papier en tête du parlementaire, sa boîte mail, il est au Parlement ce que la nègre est à la littérature, c'est exactement comme si vous reprochiez à un nègre de ne pas avoir son nom sur un livre.

François Fillon peut-il quelle que soit l'issue de cette affaire continuer à être candidat sur des valeurs d'intégrité et de transparence ?

D'abord, les emplois dont on parle ne sont pas nouveaux, ils étaient connus et tout à fait légaux, le Canard Enchaîné lui même affirme avoir utilisé les avis d'imposition de la famille Fillon, donc tout cela était connu de tout le monde et tout à fait officiel. Ensuite, François Fillon l'a dit, s'il est mis en examen, il ne sera pas candidat. Mais mon sentiment c'est qu'il ne le sera pas (mis en examen) car encore une fois tout cela est légal, que ce soient les emplois ou les salaires on n'a rien trouvé pour l'attaquer au dessus de la ceinture, son programme est impeccable du coup on cherche à l'attaquer en dessous.

Les gens que vous rencontrez sur le terrain sont-ils de votre avis ?

Ecoutez, j'ai appelé François Fillon hier et je lui ai dit que les gens en avaient ras le bol. Autant la semaine dernière c'est vrai, ils doutaient, autant cette semaine ils disent que la ficelle est de plus en plus grosse. François Fillon a reçu plus de 3000 lettres à son QG à Paris et 80% sont des lettres de soutien. Donc l'équipe se remet en route et vivement que la grippe aviaire pour le Canard Enchaîné arrive à Paris !