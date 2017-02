Affaire Fillon : « François Fillon n’a pas éteint l’incendie, mais il l’a éteint dans son camp »

Loïck Roche, directeur de Grenoble Ecole Management (GEM) est docteur en philosophie et en psychologie. Après avoir publié un billet début février, sur l’affaire François Fillon, il nous donne son point de vue, après les excuses publiques ce lundi soir du candidat Les Républicains.

Quelques heures seulement après avoir présenté ses excuses devant la presse, Loïck Roche analyse le discours de François Fillon. « François Fillon a du parler de ses points faibles, tout en faisant en sorte que l’on ne retienne que ses points forts », note le philosophe, un exercice particulier pour le candidat à l'élection présidentielle, continue Loïck, quand on sait que François Fillon « est très bon lorsque c’est préparé, mais dès qu’il se retrouve face à une imprévue, ça se retourne contre lui ».

Le scandale de l’affaire des emplois fictifs n’est donc pas terminé selon Loïck Roche, car « le danger pour François Fillon ne vient pas des sondages, mais de son propre camp, il n’a pas éteint l’incendie, mais il l’a éteint dans son camp », en tout cas provisoirement.

« Le drame du politique, c’est qu’une fois élu il perd le contact avec le peuple »

Plus largement, l’affaire Fillon fait écho à la position des hommes et des femmes politiques du paysage français : « Le drame du politique, c’est qu’une fois élu, il perd le contact avec le peuple. C’est la prison dorée dans quoi sont enfermés les politiques qui leur fait le plus grand mal ».